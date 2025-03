Après un léger contretemps, Google a officiellement confirmé le lancement du Pixel 9a pour le 10 avril aux États-Unis, au Canada et au Royaume-Uni. Ce nouveau smartphone abordable de la gamme Pixel devait initialement arriver peu de temps après sa présentation du 19 mars, mais Google a préféré repousser sa sortie pour résoudre un problème de qualité sur un composant.

En plus de l’Amérique du Nord et du Royaume-Uni, le Pixel 9a arrivera en Europe le 14 avril, puis en Australie, Inde, Singapour, Taïwan et Malaisie dès le 16 avril. Google indique également que l’appareil sera disponible prochainement au Japon, sans fournir de date précise.

Bien que la fiche produit soit visible sur le Google Store, il est pour l’instant impossible de précommander l’appareil. Cependant, il est possible de s’inscrire pour recevoir une notification lors de la mise en vente officielle.

Pixel 9a : Un souci de qualité maîtrisé

Interrogé par The Verge, Matt Flegal, porte-parole de Google, a tenu à clarifier les raisons du retard : « Les rumeurs concernant ce report sont infondées. Un composant passif du Pixel 9a ne répondait pas à nos standards de qualité stricts en matière de durabilité. Plutôt que de le commercialiser tel quel, nous avons pris la décision difficile de retarder la sortie et de corriger le problème sur les unités concernées ».

Une déclaration qui vise à rassurer les utilisateurs sur la fiabilité du produit final.

Proposé à 549 euros, le Pixel 9a se présente comme un successeur amélioré du Pixel 8a, avec un design épuré sans le bloc photo proéminent typique des anciens modèles. Il embarque le nouveau processeur Tensor G4, un écran plus grand, et une interface toujours aussi proche d’Android pur.

❗️ Gemini AI, mais avec des limites

Bien que le Pixel 9a prenne en charge l’IA Gemini de Google, il ne bénéficiera pas de toutes les fonctionnalités de la série premium Pixel. Des outils comme Call Notes ou encore Pixel Screenshots ne seront pas disponibles sur ce modèle, en raison de la version restreinte du modèle IA intégré.

Le Pixel 9a semble confirmer la volonté de Google de continuer à offrir des smartphones à bon rapport qualité/prix, sans pour autant rogner complètement sur l’innovation. Un modèle à surveiller de près pour les fans d’Android « made by Google ».