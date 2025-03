Google Pixel 9a : lancement retardé, surchauffe appareil photo en cause ?

Alors que les précommandes du Pixel 9a auraient dû débuter depuis 6 jours, Google n’a toujours pas lancé son smartphone milieu de gamme. Présenté officiellement le 19 mars, il devait normalement être disponible le jour même en précommande. Pourtant, Google a repoussé son lancement en avril, évoquant un problème de qualité sur un composant qui affecterait « un petit nombre » d’unités.

Selon le leaker Tech Auntyji, la raison du report serait en réalité un problème de surchauffe, en particulier autour du module photo. Dans un tweet, il mentionne un « retrait soudain d’un téléphone très médiatisé », en précisant que celui-ci souffre de surchauffe excessive, notamment autour de l’appareil photo. Le tweet ne cite pas directement le Pixel 9a, mais plusieurs indices laissent peu de doute sur le smartphone concerné.

Pour renforcer son affirmation, la source ajoute un second message humoristique : « Ne Googlez pas ça », une manière subtile de confirmer que l’appareil incriminé provient bien de Google.

Pixel 9a : Un benchmark révélateur de la baisse de performances

Le Pixel 9a a été mis en vente accidentellement dans certains pays comme Dubaï avant son lancement officiel, ce qui a permis au YouTubeur Sahil Karoul de mettre la main sur un exemplaire et de réaliser une vidéo de prise en main. Lors d’un test de benchmark, il a constaté que le téléphone voyait ses performances réduites à seulement 61 % de sa puissance maximale, ce qui pourrait être directement lié à un problème de dissipation thermique.

Malgré ce contretemps, le Pixel 9a conserve son prix de 549 euros, identique à son prédécesseur. Il embarque un écran OLED de 6,3 pouces avec une résolution de 1080 x 2424 pixels et un taux de rafraîchissement de 120 Hz.

Sous le capot, on retrouve la puce Tensor G4 gravée en 4 nm, accompagnée de 8 Go de RAM LPDDR5X et de 128 Go de stockage UFS 3.1. Son module photo inclut un capteur principal de 48 mégapixels et un ultra grand-angle de 13 mégapixels, tandis que l’appareil photo frontal affiche 13 mégapixels. Enfin, le tout est alimenté par une batterie de 5 100 mAh, qui promet une autonomie confortable.

Quand les précommandes reprendront-elles ?

Pour l’instant, Google n’a pas encore communiqué de nouvelle date de disponibilité pour le Pixel 9a. Une mise à jour logicielle serait en préparation pour corriger le problème de surchauffe avant la mise en vente officielle en avril.