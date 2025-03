Accueil » Discord Game Overlay : refonte majeure, performances améliorées et widgets personnalisables

Discord Game Overlay : refonte majeure, performances améliorées et widgets personnalisables

Discord Game Overlay : refonte majeure, performances améliorées et widgets personnalisables

Discord vient d’annoncer une série de mises à jour majeures pour son application de bureau, avec l’objectif de faciliter le jeu sur PC et d’offrir une meilleure expérience aux joueurs. Parmi ces nouveautés, une refonte complète du Game Overlay, qui améliore la compatibilité et les performances, ainsi qu’un rafraîchissement de l’interface pour plus de personnalisation.

Ces mises à jour interviennent après plusieurs annonces faites lors de la Game Developers Conference (GDC) 2025, où Discord a présenté un nouveau format publicitaire mobile et un kit de développement Social (SDK).

Un Game Overlay repensé pour une meilleure performance

Discord a entièrement reconstruit son Game Overlay, qui permet aux joueurs de discuter avec leurs amis en plein jeu, sans altérer les performances. Jusque-là, Game Overlay s’intégrait directement à la fenêtre du jeu, ce qui pouvait ralentir le système et poser des problèmes avec certains logiciels anti-triche. Désormais, il repose sur un système de widgets individuels, offrant une navigation plus fluide et rapide.

Parmi les nouvelles fonctionnalités de Game Overlay :

Une barre d’action simplifiée, permettant d’accéder rapidement aux commandes vocales et vidéo, de lancer un stream en un clic ou de rejoindre un appel vocal.

Un affichage des streams des amis directement dans Game Overlay, simulant une expérience split-screen même à distance.

Un positionnement libre des widgets, permettant d’adapter Game Overlay au type de jeu (FPS, RTS, etc.).

Une compatibilité étendue avec plus de jeux, grâce à une intégration moins intrusive et moins susceptible d’être bloquée par des systèmes anti-triche.

Avec ces améliorations, Game Overlay devient un véritable outil d’accompagnement en jeu, tout en réduisant les ralentissements et en améliorant l’ergonomie.

Un design plus personnalisable pour l’application de bureau

En plus du Game Overlay, Discord rafraîchit son interface de bureau, apportant davantage d’options de personnalisation et certaines fonctionnalités auparavant exclusives aux appareils mobiles.

Voici les principaux changements :

Nouveaux thèmes gratuits : en plus des classiques Light et Dark, Discord ajoute Ash et Onyx (deux variations sombres) pour plus de diversité.

Trois options de densité d’interface : Spacious (espacement large), Default (standard) et Compact (plus serré), pour s’adapter à chaque préférence.

Liste des chaînes redimensionnable : idéal pour afficher clairement les noms de chaînes à rallonge comme

Meilleure visibilité des commandes vocales et vidéo : une barre de contrôle centralisée, un indicateur rouge plus visible pour le mute, et une indication verte pour signaler une caméra active.

L’interface profite également de couleurs et illustrations rafraîchies, visant à améliorer la lisibilité et réduire le bruit visuel, tout en maintenant une cohérence entre la version desktop et mobile.

Une expérience gaming améliorée sur Discord

Avec plus de 72 % des utilisateurs Discord jouant régulièrement sur PC, ces mises à jour marquent une avancée majeure pour rendre l’expérience gaming plus immersive et fluide.

Entre la refonte du Game Overlay et l’interface plus flexible, Discord continue d’évoluer comme une plateforme incontournable pour les joueurs. De nouvelles mises à jour sont attendues tout au long de l’année pour optimiser encore davantage l’expérience de jeu sur PC.

Que pensez-vous de ces nouvelles fonctionnalités ? Utilisez-vous l’Overlay Discord en jeu ?