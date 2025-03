Sony WF-C710N : ANC amélioré, autonomie boostée, un excellent rapport qualité/prix ?

Sony vient d’annoncer le successeur de ses écouteurs sans fil WF-C700N, et bien que leur nom WF-C710N ne soit toujours pas très marquant, ces nouveaux écouteurs offrent des améliorations notables tout en conservant un prix attractif de 120 euros.

L’un des principaux reproches faits aux WF-C700N concernait leur réduction de bruit active (ANC) peu performante, qui ne bloquait efficacement que les basses fréquences. Avec les WF-C710N, Sony promet une meilleure isolation sonore, notamment grâce à l’intégration de deux microphones pour mieux capter et annuler les bruits ambiants. Toutefois, contrairement aux modèles haut de gamme de Sony, ces écouteurs n’intègrent pas de processeur ANC dédié.

WF-C710N : Une autonomie boostée et une charge rapide améliorée

L’autre grande amélioration concerne l’autonomie. Sur le modèle précédent, on obtenait jusqu’à 7,5 heures d’écoute avec ANC activé, et 15 heures avec l’étui de recharge. Avec les WF-C710N, l’autonomie passe à 8,5 heures sur les écouteurs seuls et 30 heures avec l’étui de charge. En désactivant l’ANC, Sony annonce une autonomie maximale de 40 heures.

La charge rapide a également été optimisée. Une recharge de 5 minutes dans l’étui permet maintenant une heure d’écoute, contre 10 minutes pour le modèle précédent.

Des fonctionnalités premium enfin accessibles

Sony a intégré des fonctionnalités issues de ses modèles haut de gamme, rendant les WF-C710N plus attrayants. On retrouve désormais :

Un capteur de port qui met automatiquement la musique en pause lorsque les écouteurs sont retirés.

Des capteurs tactiles, remplaçant les boutons physiques des WF-C700N. Personnalisables via l’application mobile, ils permettent de contrôler la musique, prendre des appels, régler le volume ou lancer une application musicale.

Une connectivité Bluetooth multipoint, permettant de connecter deux appareils simultanément pour une transition fluide entre smartphone, tablette ou ordinateur.

Une certification IPX4, garantissant une résistance aux éclaboussures et à la transpiration (mais pas à une immersion totale).

Un nouveau design avec une nouvelle couleur transparente

Côté esthétique, Sony a conservé les couleurs classiques noir, blanc et rose, mais introduit une nouvelle option bleu transparent qui rend ces écouteurs encore plus séduisants.

Avec ces améliorations, les WF-C710N se positionnent comme un excellent choix dans la gamme abordable, en proposant une ANC plus performante, une autonomie boostée et des fonctionnalités intelligentes. À 120 euros, ils restent compétitifs face à des modèles comme les Nothing Ear (a) ou les Galaxy Buds FE.

Sony a-t-il enfin trouvé la recette idéale pour ses écouteurs abordables ? Dites-nous ce que vous en pensez !