Windows 12 n’est peut-être pas pour demain

Microsoft a réaffirmé son intention de mettre fin au support de Windows 10 d’ici le 14 octobre 2025, marquant ainsi une étape importante dans sa transition vers Windows 11 et les PC dotés de fonctionnalités d’IA Copilot+.

Cette stratégie a été détaillée dans un article publié par Yusuf Mehdi, vice-président exécutif et directeur marketing chez Microsoft, et s’inscrit dans une volonté claire d’encourager les utilisateurs à adopter des technologies plus modernes.

La fin de Windows 10 : une transition nécessaire

Selon Yusuf Mehdi, Windows 10 ne recevra plus de mises à jour de sécurité ou de fonctionnalités après octobre 2025. Pour garantir une sécurité optimale, Microsoft invite les utilisateurs à adopter Windows 11 sur des appareils modernes.

« Que votre PC actuel nécessite une mise à niveau ou qu’il présente des vulnérabilités de sécurité nécessitant la dernière protection matérielle, le moment est venu d’avancer avec un nouveau PC sous Windows 11”, a déclaré Mehdi.

Microsoft s’oriente désormais vers la promotion de nouveaux appareils déjà équipés de Windows 11, plutôt que de simples mises à jour logicielles des anciens systèmes. Cette transition est soutenue par des collaborations avec des partenaires technologiques majeurs, tels que Qualcomm, Intel, AMD et Nvidia, dont les composants alimentent les fonctionnalités IA Copilot+.

Windows 11 : un moteur de croissance grâce au renouvellement matériel

Les données d’IDC montrent que 80 % des entreprises prévoient d’investir dans de nouveaux parcs informatiques d’ici fin 2025, et 70 % des consommateurs envisagent de mettre à jour leur matériel au cours des deux prochaines années.

Cette tendance devrait accélérer l’adoption de Windows 11 et renforcer la place des PC boostés par l’IA, alors que cette catégorie entre dans sa deuxième année d’existence.

Mises à jour de Windows 11 : cap sur 25H2 et pas sur Windows 12

Microsoft continue d’améliorer Windows 11 avec des mises à jour majeures. Après la version 24H2 en 2024, l’entreprise prévoit de lancer la mise à jour 25H2 en 2025. Selon les analystes, il s’agirait davantage d’une évolution de Windows 11 que d’une transition vers Windows 12.

Pour rappel, la mise à jour 24H2 avait d’abord été évoquée comme une future version de Windows 12 avant que Microsoft ne décide de rester focalisé sur Windows 11, signe d’un engagement prolongé envers cet écosystème.

Un adieu à Windows 10, mais une opportunité pour le futur

Alors que Windows 10 arrive en fin de cycle, Microsoft semble vouloir transformer ce moment en une opportunité de renouveler le parc informatique mondial. L’accent mis sur les nouvelles fonctionnalités d’IA et sur la sécurité renforce l’idée que Windows 11 et les Copilot+ PC ne sont pas seulement des mises à niveau logicielles, mais une évolution majeure de l’expérience utilisateur.

Si vous êtes toujours sur Windows 10, il est peut-être temps de réfléchir à un plan de transition avant octobre 2025. Windows 11 et les prochaines mises à jour promettent une expérience modernisée et des capacités accrues pour répondre aux besoins actuels et futurs.