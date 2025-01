Snapdragon 8s Elite : La nouvelle puce milieu de gamme de Qualcomm

Qualcomm s’apprête à enrichir son portefeuille de processeurs avec le lancement du Snapdragon 8s Elite (SM8735), un chipset milieu de gamme conçu pour combler l’écart entre les appareils premium et plus abordables.

D’après les récentes fuites, cette puce pourrait offrir des performances proches de certains smartphones équipés du Snapdragon 8 Gen 3, tout en maintenant un positionnement tarifaire compétitif.

Source réputée, Digital Chat Station (DCS), rapporte que le Snapdragon 8s Elite atteindrait un score AnTuTu avoisinant les 2 millions. Bien qu’il soit légèrement en retrait par rapport au Snapdragon 8 Gen 3, cette performance le place confortablement dans le haut du panier pour le segment milieu de gamme, avec des capacités proches de certains flagships.

Snapdragon 8s Elite, pas de cœurs Oryon : une architecture plus classique

Contrairement au Snapdragon 8 Elite, qui introduit les nouveaux cœurs personnalisés Oryon de Qualcomm, le Snapdragon 8s Elite s’appuiera sur une architecture CPU plus conventionnelle :

Un cœur Cortex-X4 pour les tâches intensives.

Plusieurs cœurs Cortex-A720 pour l’efficacité énergétique.

Cette configuration devrait permettre d’équilibrer les performances et la consommation d’énergie, rendant la puce idéale pour les smartphones milieu de gamme qui visent une autonomie prolongée.

Des performances graphiques légèrement en retrait

Sur le plan graphique, le Snapdragon 8s Elite pourrait afficher une légère baisse de performances par rapport au Snapdragon 8 Gen 3, notamment dans les tâches exigeantes en GPU. Cependant, cette décision semble stratégique pour maintenir un coût de production plus faible, tout en garantissant des performances solides pour les jeux et les applications multimédias.

Le Snapdragon 8s Elite a récemment été repéré dans le logiciel HyperOS de Xiaomi, alimentant les spéculations sur son intégration dans des modèles à venir comme le Redmi Turbo 4 Pro ou le Redmi K90.

Adoption massive prévue parmi les marques phares

Selon les fuites, plusieurs grandes marques, dont Xiaomi, Honor, iQOO et Oppo, prévoient d’équiper leurs prochains smartphones avec cette puce. Ces appareils devraient se distinguer par leur finesse et leur orientation vers la photographie, tout en offrant une expérience utilisateur haut de gamme.

Le lancement des premiers smartphones équipés du Snapdragon 8s Elite est attendu pour le mois d’avril 2025, ce qui laisse penser que la puce sera officiellement dévoilée en mars ou avril.

L’arrivée du Snapdragon 8s Elite promet de dynamiser le segment des smartphones milieu de gamme en poussant les fabricants à proposer des appareils toujours plus puissants et riches en fonctionnalités à des prix compétitifs. Pour les consommateurs, cela se traduit par une plus grande accessibilité à des performances de niveau flagship, sans pour autant payer le prix fort.

Avec ce nouveau processeur, Qualcomm semble prêt à redéfinir les standards du milieu de gamme et à accentuer la concurrence, au bénéfice des utilisateurs.