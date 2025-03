iPhone pliable : Apple trouve la solution pour un écran sans pli avec une charnière révolutionnaire

Apple est en train de peaufiner son premier iPhone pliable, et les dernières rumeurs suggèrent que la marque à la pomme a trouvé une solution révolutionnaire pour éliminer l’un des plus grands problèmes des smartphones pliables : le pli sur l’écran.

Le célèbre analyste Ming-Chi Kuo vient de dévoiler de nouvelles informations sur la technologie que Apple pourrait utiliser pour obtenir un écran parfaitement lisse, sans la moindre marque de pliure.

D’après Ming-Chi Kuo, Apple prévoit d’utiliser un « métal liquide » pour concevoir certaines pièces du mécanisme de charnière de son iPhone pliable.

Il ne faut pas imaginer un métal liquide façon Terminator, mais plutôt un alliage métallique spécial, qui offre une résistance accrue tout en restant suffisamment flexible pour être moulé avec une extrême précision. Ce matériau serait travaillé par un processus de moulage sous pression, une technique qui permettrait d’obtenir un écran totalement plat et sans pli visible, même après des milliers d’ouvertures et de fermetures.

Apple a déjà expérimenté ce type de matériau par le passé, notamment pour le petit outil d’éjection de carte SIM de ses iPhone et iPad. Mais c’est la première fois que Cupertino envisagerait de l’utiliser à grande échelle pour une pièce mécanique aussi essentielle que la charnière d’un smartphone pliable.

Un partenaire chinois pour la conception de la charnière d’Apple ?

Pour mettre au point ce nouveau mécanisme, Apple pourrait collaborer avec l’entreprise chinoise Dongguan Yian Technology, spécialisée dans ce type de matériaux avancés. Ce choix stratégique pourrait permettre à Apple de concevoir l’une des charnières les plus sophistiquées du marché.

L’objectif serait clair : créer un iPhone pliable avec un écran totalement lisse, sans la moindre trace de pliure, et avec une durabilité accrue.

Un défi que personne n’a encore relevé

Jusqu’à présent, aucune entreprise n’a réussi à supprimer complètement le pli sur les écrans pliables. Certains fabricants, comme OPPO avec le Find N5, sont parvenus à le rendre beaucoup moins visible, mais il reste encore perceptible.

Samsung a également fait des progrès, avec une charnière améliorée sur le Galaxy Z Fold 6, et on s’attend à ce que le Galaxy Z Fold 7 pousse encore plus loin la réduction du pli. Mais aucun constructeur n’a encore réussi à obtenir un écran totalement plat après plusieurs mois d’utilisation.

Apple pourrait donc frapper un grand coup si son iPhone pliable parvient à éliminer totalement ce défaut, et proposer un design parfaitement abouti dès sa première génération.

Un lancement en 2026 ou 2027, à un prix astronomique

Selon les dernières rumeurs, Apple pourrait dévoiler son premier iPhone pliable d’ici fin 2026 ou début 2027. Toutefois, ce modèle pourrait être commercialisé en quantité limitée au départ, avant une production plus large.

Quant au prix… il ne fait aucun doute qu’Apple placera son premier modèle pliable dans une gamme ultra-premium. Attendez-vous à un tarif stratosphérique, probablement bien au-delà des 2 000 €, à l’image des smartphones pliables les plus haut de gamme du marché.

Avec cette avancée technologique, Apple pourrait marquer une rupture nette avec les modèles actuels de Samsung, OPPO, Honor ou Huawei. Un écran pliable sans pli visible représenterait une avancée majeure et donnerait à Apple un atout considérable face à la concurrence.

Il reste maintenant à voir si la marque à la pomme réussira ce pari ambitieux. Mais une chose est sûre : l’attente pour ce premier iPhone pliable ne fait que commencer !