Vivo X200 Ultra : écran LTPO 2K+, capteur photo 200 mégapixels, Snapdragon 8 Elite, le flagship ultime ?

Vivo s’apprête à frapper un grand coup sur le marché des flagships ultra-premium avec son vivo X200 Ultra, dont le lancement est prévu en avril en Chine. De nouvelles fuites révèlent des détails impressionnants sur son écran, ses capacités photo et son autonomie, plaçant ce modèle parmi les smartphones les plus ambitieux de l’année.

Selon les informations de Digital Chat Station, le Vivo X200 Ultra sera équipé d’un écran LTPO OLED de 6,82 pouces, conçu par BOE. Il offrira une résolution 2K+, un taux de rafraîchissement de 120 Hz, et un design micro-quad-curvé, garantissant une prise en main confortable et une immersion totale.

Côté sécurité, Vivo intègre un capteur d’empreintes ultrasonique à point unique, une technologie plus rapide et plus fiable que les lecteurs optiques traditionnels. De plus, le smartphone affichera une certification IP68/69, assurant une résistance avancée à l’eau et à la poussière, un atout pour les utilisateurs recherchant un appareil robuste.

L’un des points forts du Vivo X200 Ultra réside dans son imposant module photo. Il disposera d’un triple capteur haut de gamme, composé de :

Un capteur principal de 50 mégapixels, probablement un Sony LYT-818

Un objectif ultra-grand-angle de 50 mégapixels, utilisant le même capteur Sony

Un capteur périscopique de 200 mégapixels, un Samsung HP9 amélioré avec une ouverture plus large

D’après Han Boxiao, chef de produit chez Vivo, cet ensemble d’optiques offrira trois focales natives : 14 mm, 35 mm et 85 mm, garantissant une grande polyvalence en photographie.

Le téléobjectif périscopique du vivo X200 Ultra serait le plus imposant jamais intégré dans un smartphone, surpassant même celui du Vivo X100 Ultra. Grâce à une ouverture f/2.27, il captera 38 % de lumière en plus, améliorant considérablement les performances en basse lumière. Vivo promet également des avancées sur les revêtements de lentilles, la stabilisation et l’autofocus, assurant des clichés d’une qualité exceptionnelle, quelle que soit la distance du sujet.

Vivo X200 Ultra : Des performances de pointe grâce au Snapdragon 8 Elite et une monstrueuse batterie

Sous le capot, le Vivo X200 Ultra embarquera le processeur Snapdragon 8 Elite de Qualcomm, assurant des performances de haut niveau, idéales pour le gaming, la productivité et l’IA.

Côté autonomie, le smartphone intégrera une batterie massive de 6 000 mAh (±), compatible avec une charge rapide de 90W filaire et 50W sans fil. Ce combo garantit une recharge ultra-rapide et une autonomie exceptionnelle, idéale pour les utilisateurs intensifs.

Le Vivo X200 Ultra pourrait également intégrer une connectivité satellite via Beidou-3, permettant aux utilisateurs de communiquer même dans les zones sans couverture réseau, un avantage considérable pour les aventuriers et les professionnels en déplacement.

Un élégant design et trois coloris

D’après les dernières fuites, Vivo proposera le X200 Ultra dans trois coloris élégants : Rouge vin, Noir classique et Blanc épuré. Avec ces options, Vivo vise à séduire les amateurs de technologie et de design, tout en mettant l’accent sur une finition haut de gamme.

Avec son écran ultra-immersif, son module photo surpuissant et son autonomie impressionnante, le Vivo X200 Ultra pourrait bien révolutionner le marché des smartphones premium. Il viendra directement concurrencer des modèles comme le Samsung Galaxy S25 Ultra ou le Xiaomi 15 Ultra, en misant sur l’innovation et la performance photographique.

Reste à savoir si les utilisateurs seront prêts à adopter un smartphone avec un module photo aussi imposant en échange d’une qualité d’image inégalée.