Apple : Un hub connecté avec écran de 7 pouces et Siri amélioré !

Apple se préparerait à lancer un nouveau hub intelligent qui pourrait redéfinir sa présence sur le marché de la maison connectée. Selon Mark Gurman de Bloomberg, l’appareil intégrera un écran de 7 pouces aux capacités du HomePod, créant ainsi un hub polyvalent pour le contrôle de la maison intelligente, les appels FaceTime, et plus encore.

Gurman décrit cette sortie comme la « plus importante de l’année » pour Apple, signalant l’intention de l’entreprise d’élever Apple HomeKit pour concurrencer directement Amazon Alexa et Google Assistant.

De ce que nous savons de l’appareil, l’appareil ressemble à un HomePod avec un écran de 7 pouces, offrant une expérience plus interactive que les modèles HomePod actuels.

Il devrait permettre aux utilisateurs de :

Contrôler les appareils connectés.

Effectuer des appels FaceTime.

Gérer d’autres tâches ménagères via Siri.

L’appareil pourrait également fonctionner comme un centre de commande domestique, offrant une interface intuitive pour gérer les appareils intelligents.

Un modèle haut de gamme

Une version haut de gamme serait en préparation et pourrait être lancée quelques années après le modèle de base. Cette version pourrait inclure un bras robotisé permettant d’orienter et d’incliner l’écran, afin de maintenir les utilisateurs dans le cadre pendant les appels vidéo ou d’assurer la visibilité sous différents angles dans la pièce.

De plus, il devrait offrir des capacités d’IA améliorées pour des interactions Siri plus intelligentes et plus conversationnelles

Intégration à la maison intelligente

Apple vise à faire de ce hub la pièce maîtresse de son écosystème de maison connectée, en s’appuyant sur son cadre HomeKit existant. Cela fait partie d’une stratégie plus large visant à mettre HomeKit sur un pied d’égalité avec les plateformes concurrentes, telles qu’Alexa et Google Home.

Alors que les précédentes rumeurs faisaient état d’un écran plus petit de 6 pouces, le dernier rapport de Gurman s’aligne sur les spéculations antérieures selon lesquelles Apple fusionnerait les capacités d’un iPad et d’un HomePod. L’intégration de fonctions d’intelligence artificielle et de commandes de maison connectée dans l’appareil s’inscrit dans le cadre des efforts déployés par Apple pour améliorer Siri et renforcer sa présence dans les maisons intelligentes.

Qu’est-ce qui manque ?

Plusieurs détails restent flous :

Système d’exploitation : L’appareil fonctionnera-t-il avec une version modifiée de l’iPadOS ou Apple développera-t-elle un système d’exploitation dédié à l’appareil ?

Prix : Aucune information n’a filtré sur le coût potentiel du modèle de base ou du modèle haut de gamme.

Performances : Il reste à savoir si l’appareil prendra en charge des applications tierces ou s’il restera limité à l’écosystème d’Apple.

L’importance pour Apple

Apple est resté à la traîne d’Amazon et de Google sur le marché de la maison connectée, malgré l’importance qu’il accorde à la protection de la vie privée et à l’intégration transparente de l’écosystème. Cet appareil pourrait améliorer la plateforme Apple HomeKit en offrant un hub dédié avec des capacités avancées, servir de base à un Siri plus conversationnel et piloté par l’IA et attirer les utilisateurs à la recherche d’une alternative haut de gamme aux hubs intelligents existants.

Bien que la date de sortie exacte n’ait pas été confirmée, Gurman suggère que l’appareil fera ses débuts cette année, et que la version plus haut de gamme suivra dans quelques années.

L’entrée d’Apple dans les maisons connectées

Ce hub intelligent représente une étape importante pour Apple dans l’affirmation de sa domination sur le marché de la maison connectée. En fusionnant le meilleur du HomePod et de l’iPad avec des fonctionnalités d’IA avancées, Apple pourrait enfin mettre l’écosystème Apple HomeKit sur le devant de la scène, offrant ainsi un concurrent solide à Amazon Alexa et Google Assistant.

Pour ceux qui ont investi dans l’écosystème Apple, il pourrait s’agir de la mise à niveau ultime de la maison intelligente.