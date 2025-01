Huawei Pura 80 : Lancement repoussé à mai ou juin

À l’approche du Nouvel An Lunaire, les entreprises technologiques chinoises se préparent à suspendre leurs activités dès demain, avec une reprise prévue à la mi-février. Cependant, cette période n’est pas dénuée de nouveautés, car plusieurs lancements majeurs sont attendus juste après les festivités.

Les lancements majeurs prévus en février

OPPO Find N5 : OPPO devrait lever le voile sur son très attendu Find N5, un modèle qui pourrait repousser les limites des smartphones pliables en matière de design et de performances.

Xiaomi 15 Ultra : Xiaomi prépare également un événement majeur pour introduire le Xiaomi 15 Ultra, renforçant ainsi sa position dans le segment premium.

Realme Neo 7 SE : Realme prévoit de lancer son Neo 7 SE, une proposition solide qui devrait attirer les amateurs de smartphones puissants à prix compétitif.

Le Pocket 3 de Huawei attendu en mars

Huawei prévoit de dévoiler son Pocket 3, un smartphone pliable à clapet, en mars. Ce modèle, particulièrement conçu pour séduire le marché féminin, promet d’introduire des innovations significatives qui pourraient bousculer la concurrence. D’après les rumeurs, le Pocket 3 serait plus fin, plus léger, et plus compact que son prédécesseur. De plus, deux versions du Pocket 3 seraient prévues, bien que leurs spécifications exactes restent mystérieuses pour le moment.

Un post sur Weibo par un informateur bien connu a confirmé que Richard Yu, PDG de Huawei Consumer Business Group, a laissé entendre l’arrivée prochaine d’un nouveau smartphone accessible à tous. Lors d’une déclaration, il a affirmé : « Un nouveau téléphone sera lancé en mars, et tout le monde pourra se l’offrir ».

Cela suggère que Huawei pourrait également cibler le marché milieu de gamme avec cette annonce, même si les détails restent flous à ce stade.

Retard de la série Huawei Pura 80

En revanche, le lancement de la série Huawei Pura 80 semble repoussé à mai ou juin, selon des informations de Fixed Focus Digital. Ces nouvelles corroborent les précédentes prédictions de Digital Chat Station, qui indiquaient une sortie prévue au deuxième trimestre 2025. Cette série succède à la gamme Pura 70, qui avait été lancée en avril 2024, et reste un événement attendu pour les amateurs de smartphones haut de gamme.

Alors que la pause du Nouvel An Lunaire approche, les annonces à venir témoignent d’une forte activité technologique en Chine pour février et mars. Les consommateurs auront beaucoup à attendre, notamment avec des produits comme le Pocket 3 de Huawei, le Find N5 de OPPO et le Xiaomi 15 Ultra.