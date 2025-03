Accueil » Samsung One UI 7 : déploiement le 7 avril, design repensé et Galaxy AI à l’honneur

Samsung One UI 7 : déploiement le 7 avril, design repensé et Galaxy AI à l’honneur

Samsung One UI 7 : déploiement le 7 avril, design repensé et Galaxy AI à l'honneur

Samsung a annoncé que One UI 7, basé sur Android 15, sera déployé à partir du 7 avril. Cette mise à jour apporte un design repensé, de nouvelles options de personnalisation et une intégration poussée de l’intelligence artificielle (IA) sous la bannière Galaxy AI.

Samsung a confirmé que One UI 7 sera d’abord disponible sur les modèles les plus récents, notamment :

Galaxy S24, S24+, S24 Ultra

Galaxy Z Fold6 et Galaxy Z Flip6

Dans les semaines suivantes, la mise à jour s’étendra à d’autres appareils, dont :

Galaxy S24 FE, Galaxy S23, S23+, S23 Ultra, Galaxy S23 FE

Galaxy Z Fold 5, Galaxy Z Flip 5

Galaxy Tab S10, puis la gamme Galaxy Tab S9

Certains modèles de la gamme Galaxy A

Samsung a lancé son programme bêta en décembre 2023, et le nombre d’appareils testant One UI 7 s’est progressivement élargi.

One UI 7: Un design modernisé et une personnalisation plus poussée

One UI 7 introduit une interface plus épurée avec :

Un écran d’accueil simplifié pour une navigation plus fluide

Des widgets améliorés pour une personnalisation intuitive

Un écran de verrouillage repensé avec plus de flexibilité

L’une des grandes nouveautés est la Now Bar, un widget qui affiche des événements importants en temps réel directement sur l’écran de verrouillage. Par exemple, lors d’une course matinale, il est possible de suivre son activité sans déverrouiller son smartphone.

Galaxy AI : une intelligence artificielle intégrée au quotidien

L’IA joue un rôle central dans One UI 7 avec des fonctionnalités innovantes :

AI Select : cette fonction reconnaît le contenu affiché à l’écran et propose des actions contextuelles. Si un billet de concert est détecté via l’appareil photo, l’IA proposera d’ajouter l’événement au calendrier ou de localiser le lieu sur Google Maps.

Writing Assist: similaire aux outils d’écriture d’Apple, cette fonctionnalité permet de réécrire, résumer ou corriger des textes grâce à l’IA.

Drawing Assist: permet une création plus avancée en utilisant du texte, des images et des croquis pour générer des dessins précis.

Audio Eraser : supprime sélectivement les bruits indésirables des vidéos en isolant certaines catégories sonores.

Recherche en langage naturel : dans les paramètres, il suffit de dire « Mes yeux sont fatigués » pour que One UI 7 suggère des options comme le mode Confort des Yeux ou la réduction de la luminosité.

Certaines fonctionnalités limitées aux appareils récents

Attention, toutes les fonctionnalités de One UI 7 ne seront pas disponibles sur tous les modèles compatibles. Par exemple :

Audio Eraser sera limité aux Galaxy S24, Galaxy Tab S 10 et Galaxy Z Fold6/Flip6.

La recherche en langage naturel ne sera pas disponible sur les appareils plus anciens.

Avec One UI 7 et Android 15, Samsung cherche à renforcer l’intégration de l’IA et à offrir une expérience utilisateur encore plus intuitive. Le défi sera de voir si cette évolution permettra de rivaliser avec Google et Apple, qui investissent également massivement dans l’IA.

Le déploiement commence le 7 avril, et les semaines suivantes verront une expansion progressive vers d’autres modèles Galaxy. Reste à voir comment ces nouveautés seront accueillies par les utilisateurs !