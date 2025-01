CES 2025 : Lenovo Legion Go S, la console portable qui défie le Steam Deck !

Au CES 2025, Lenovo a annoncé le lancement de sa nouvelle console portable, la Lenovo Legion Go S, qui se distingue par un écran de 8 pouces et sera proposée en deux modèles principaux : l’un fonctionnant sous Windows et l’autre sous SteamOS.

Cette console vise à rivaliser avec des dispositifs tels que le Steam Deck, en apportant des améliorations notables en termes de performances et de personnalisation.

La Legion Go S est équipée dans les deux versions d’un écran WUXGA (1920 x 1200) avec un ratio d’aspect 16:10 et un taux de rafraîchissement fluide de 120 Hz. Cependant, les différences entre les modèles résident principalement dans leurs systèmes d’exploitation, offrant des expériences variées.

Version Windows

Le modèle Windows de la Legion Go S est alimenté par les processeurs AMD Ryzen Z2 Go ou AMD Ryzen Z1 Extreme, avec jusqu’à 32 Go de RAM rapide LPDDR5X. Ce modèle permet d’accéder à la vaste bibliothèque de jeux compatibles Windows, allant des titres AAA aux jeux indépendants. Parmi ses caractéristiques techniques :

Wi-Fi 6e pour une connectivité rapide.

Deux ports USB 4 et un lecteur de carte microSD pour connecter des écrans externes et d’autres périphériques.

Une batterie à trois cellules offrant une autonomie suffisante pour les sessions de jeu prolongées.

Ce modèle est également adapté à des tâches polyvalentes grâce à son système d’exploitation Windows, permettant d’exploiter des applications non liées au jeu.

Version SteamOS

Le modèle SteamOS est pensé pour une expérience gaming plus intuitive et proche des consoles, optimisée par Valve pour la gestion des jeux. Il propose :

Accès complet à la bibliothèque Steam et au Steam Store.

Fonctionnalité Remote Play pour diffuser les jeux depuis un PC vers la console.

Sauvegardes dans le cloud pour faciliter la transition entre le jeu sur PC et sur portable.

Bien que cette version offre la même configuration matérielle que son homologue Windows, elle bénéficie d’une meilleure gestion de l’autonomie grâce à l’optimisation de SteamOS. En revanche, elle est limitée aux jeux compatibles avec Steam.

Comparaison avec le Steam Deck

Face au Steam Deck, la Legion Go S se démarque par son écran plus grand de 8 pouces, contre 7,4 pouces pour le Steam Deck. Le taux de rafraîchissement de 120 Hz du Legion Go S offre une expérience plus fluide par rapport aux 90 Hz du Steam Deck. Cependant, le Steam Deck conserve un avantage avec son écran OLED, offrant de meilleurs contrastes, une luminosité plus élevée et une précision colorimétrique supérieure.

En termes de performances, le modèle Windows de la Legion Go S, équipé d’un processeur AMD Ryzen Z1 Extreme et jusqu’à 32 Go de RAM, surpasse le Steam Deck en matière de puissance brute. Cependant, le Steam Deck reste plus abordable, ce qui peut jouer en sa faveur pour les budgets plus restreints.

Prix et disponibilités

Legion Go S Windows (Ryzen Z2 Go): disponible à partir de janvier 2025 pour un prix de départ de 729,99 dollars.

Legion Go S Windows (Ryzen Z1 Extreme): prévue pour avril 2025.

Legion Go S SteamOS: attendue en mai 2025, avec un prix de départ compétitif de 499,99 dollars.

Les deux modèles seront disponibles sur la boutique en ligne de Lenovo et auprès de revendeurs tiers.

La Legion Go S est une proposition séduisante pour les joueurs souhaitant une console portable puissante et personnalisable. Le modèle Windows conviendra à ceux recherchant une grande flexibilité, tandis que la version SteamOS s’adresse aux amateurs de simplicité et d’optimisation gaming. Avec des options variées et des prix compétitifs, Lenovo offre une alternative sérieuse dans le marché des consoles portables.