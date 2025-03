Google Gemini 2.0 Flash : une IA capable de supprimer les filigranes, une révolution controversée

Supprimer les filigranes des images a toujours été une tâche complexe, souvent nécessitant des logiciels avancés ou l’achat de licences officielles. Cependant, Google vient de bouleverser les règles du jeu avec la dernière version de son modèle d’intelligence artificielle, Gemini 2.0 Flash.

Certains utilisateurs ayant testé ce modèle ont été stupéfaits par la capacité de Gemini 2.0 Flash à effacer proprement les filigranes sur des images lorsqu’on lui en fait la demande. Cette fonctionnalité controversée pourrait avoir des implications majeures pour les plateformes de stock d’images et les créateurs de contenu.

Gemini 2.0 Flash : une fonctionnalité cachée pour supprimer les filigranes

D’après plusieurs témoignages en ligne, Gemini 2.0 Flash dissimulerait une fonctionnalité permettant de supprimer les filigranes sur n’importe quelle image. Il suffirait d’importer une photo marquée dans l’IA et d’attendre qu’elle restitue une version propre, sans texte ni logo.

Un utilisateur a partagé une démonstration montrant comment l’IA efface efficacement un filigrane sur une image de banque d’images, prouvant ainsi la puissance de son traitement. TechCrunch a confirmé dans un rapport que cette fonctionnalité est déjà exploitée par de nombreux utilisateurs et qu’elle est gratuite.

Les discussions sur Reddit ont également révélé que Gemini 2.0 Flash ne se contente pas de supprimer les filigranes, mais peut aussi reconstruire les parties masquées par ces derniers. Les images modifiées ne présentent aucun signe visible de manipulation par une intelligence artificielle, ce qui soulève des questions éthiques et légales sur l’usage de cette technologie.

Néanmoins, Google aurait intégré des garde-fous pour empêcher la modification de certaines images sensibles, notamment les photos de célébrités et les contenus protégés par le droit d’auteur.

Google mise sur l’IA générative avec Gemini 2.0

Outre cette fonctionnalité controversée, Google a apporté de nombreuses améliorations à Gemini 2.0. Ce modèle devient plus « agentique », ce qui signifie qu’il est capable d’interagir de manière plus autonome et d’exécuter des tâches complexes à partir de commandes détaillées.

Parmi les principales nouveautés :

L’expansion de AI Overviews : Google expérimente un mode de recherche exclusivement basé sur l’IA, où les résultats traditionnels sont remplacés par des réponses générées par Gemini.

Un assistant personnel amélioré : Gemini 2.0 Flash s’intègre désormais aux applications Google pour gérer les alarmes, les rappels et les événements avec une personnalisation accrue.

Une technologie puissante, mais controversée

L’intégration d’une IA capable de supprimer des filigranes remet en question la protection des contenus sous licence et pourrait nuire aux créateurs d’images et aux banques d’images en ligne. Google devra clarifier sa position et mettre en place des protections robustes pour éviter un usage abusif de cette fonctionnalité.

En attendant, Gemini 2.0 Flash continue d’évoluer, offrant de nouvelles perspectives sur l’avenir de l’intelligence artificielle et ses impacts sur le web et la création de contenu.