Huawei Kirin X90 : La puce PC approche, un pas de plus vers l’indépendance de Huawei ?

Huawei continue son offensive pour développer un écosystème technologique indépendant avec HarmonyOS et sa propre gamme de processeurs pour PC. Attendu en 2025, le Kirin X90, nouvelle puce de la marque, a récemment été repéré sur le China’s Information Security Evaluation Center, confirmant ainsi son existence et rapprochant un peu plus Huawei d’une autonomie technologique totale.

D’après les informations disponibles, le Kirin X90 serait fabriqué par SMIC en 7 nm, la gravure la plus avancée actuellement disponible en Chine en raison des restrictions imposées par les sanctions américaines. Cela signifie que, même s’il représente une avancée majeure pour Huawei, il sera moins performant que les puces M3 d’Apple et les Snapdragon X de Qualcomm, qui bénéficient de gravures plus fines en 3 nm et 4 nm.

Cependant, un précédent rapport indiquait que le Kirin X90 pourrait offrir des performances proches de celles de la puce M2 d’Apple, ce qui reste une avancée majeure pour Huawei.

Kirin X90 : Architecture et caractéristiques techniques

Selon les rumeurs, le Kirin X90 serait basé sur l’architecture Taishan v130 et comprendrait :

Un CPU 8 cœurs cadencé à 2,5 GHz, pobablement en fréquence de base.

Un GPU “Ma Liang 920” à 10 cœurs, dont les performances restent encore à préciser.

Mémoire vive : jusqu’à 32 Go LPDDR5-6400 sur un bus 128-bit, avec 100 Go/s de bande passante.

Stockage : prise en charge jusqu’à 2 To de SSD.

Connectique : trois ports USB-4, un atout non négligeable pour un PC moderne.

Un défi de taille pour Huawei

Si le Kirin X90 se rapproche des performances du M2 d’Apple, il pourrait marquer un tournant pour les ordinateurs sous HarmonyOS. Toutefois, plusieurs défis restent à relever :

L’optimisation logicielle : sans accès direct à Windows, HarmonyOS devra prouver sa pertinence pour séduire les utilisateurs professionnels et grand public. Le retard face à la concurrence : bien que puissant, le Kirin X90 reste en retrait face aux puces les plus récentes d’Apple et Qualcomm. L’expansion à l’international : Huawei domine le marché chinois, mais pourra-t-il convaincre au-delà des frontières sans Windows et avec un OS encore jeune ?

Le lancement de PC sous HarmonyOS avec le Kirin X90 sera un test clé pour Huawei. S’il réussit à proposer une alternative viable aux MacBook et aux PC sous Windows, il pourrait renforcer son indépendance technologique et ouvrir la voie à un nouvel acteur majeur dans le marché des ordinateurs personnels. Reste à voir si cette ambition se traduira par un succès commercial.