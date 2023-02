L’iPhone 16 Ultra pourrait être un nouveau modèle haut de gamme en 2024

En septembre de l’année dernière, Mark Gurman, de Bloomberg, a déclaré qu’Apple finirait par changer le nom de son smartphone haut de gamme de « Pro Max » à « Ultra », car ce nom est beaucoup plus simple et correspondrait davantage à la stratégie de dénomination d’Apple des niveaux Pro, Max et Ultra sur les processeurs Mac, ainsi que de l’Apple Watch Ultra.

Maintenant, dans la dernière lettre d’information Power On, Mark Gurman indique qu’au lieu de renommer le Pro Max en « Ultra », Apple pourrait lancer un iPhone encore plus haut de gamme au-dessus des deux modèles Pro. Cela pourrait se produire en même temps que la sortie du nouvel iPhone en 2024, et il pourrait s’appeler l’iPhone 16 Ultra.

Il pourrait être beaucoup plus cher que l’iPhone 14 Pro Max, dont le prix de départ est de 1 479 euros. Les données montrent que les consommateurs préfèrent s’offrir des modèles plus onéreux plutôt que de se contenter de variantes standard. Apple a abandonné l’iPhone mini après seulement deux ans. Malgré son prix abordable, le Mini n’a pas réussi à attirer la demande. De même, la demande pour l’iPhone 14 Plus, le plus grand modèle non Pro qu’Apple ait jamais fabriqué, a été si faible que la société aurait arrêté les commandes de composants.

En revanche, les iPhone 14 Pro et Pro Max, plus chers, se portent très bien. En raison de problèmes d’approvisionnement, il n’y a pas assez de produits sur le marché pour répondre à la demande.

Comme son prix sera probablement plus élevé que celui de l’iPhone 16 Pro Max, Apple pourrait apporter plus d’améliorations à sa caméra, une puce plus rapide et peut-être un écran encore plus grand, selon le rapport.

Pas d’iPhone pliable de sitôt

En termes d’améliorations de la caméra, il pourrait obtenir une caméra périscope. L’analyste d’Apple Ming-Chi Kuo a déclaré qu’un seul modèle ou le modèle le plus haut de gamme de la série d’iPhone 16 aura une caméra périscopique, il pourrait donc s’agir du modèle Ultra.

Apple pourrait également enfin supprimer le port de charge l’année prochaine. Espérons que nous pourrons nous attendre à une recharge sans fil plus rapide. Selon des rumeurs antérieures, l’iPhone 15 qui arrivera à l’automne 2023, soit un an avant la date limite fixée par l’UE, comprendra un port USB-C.

Apple utilise déjà la marque Ultra pour ses meilleurs processeurs Apple Watch et série M, donc un iPhone 15 Ultra ne surprendrait personne. Ce qui est plus intéressant, c’est que Gurman laisse entendre que le modèle 2024 le plus haut de gamme se situera au-dessus de deux modèles de niveau Pro. Gurman a également réaffirmé qu’Apple ne prévoit pas de sortir un iPhone pliable de sitôt. La société étudie plutôt un ordinateur portable pliable.