L’iPhone 15 Pro Max pourrait être remplacé par l’iPhone 15 Ultra

Alors que nous approchons de la fin du mois d’août et du lancement de la série iPhone 15, il est logique que les rumeurs se multiplient. Nous apprenons aujourd’hui qu’un nouveau modèle iPhone 15 Ultra pourrait voir le jour, ce que nous avions déjà pressenti en début d’année.

Andrew O’Hara d’AppleInsider a révélé qu’Apple pourrait lancer un nouvel iPhone 15 Ultra (après avoir utilisé le nom Ultra pour l’Apple Watch de l’année dernière et même pour son silicium). Il ne s’agirait pas d’un cinquième iPhone dans la gamme, mais d’un remplaçant de l’iPhone 15 Pro Max.

En début d’année, Mark Gurman de Bloomberg a évoqué un iPhone Ultra, mais celui-ci était attendu pour 2024 avec la série iPhone 16. Plus tard, Gurman a laissé entendre que cela pourrait se produire cette année. D’après les informations dont nous disposons actuellement, il semblerait qu’Apple s’en tienne au « plan B » et lance l’iPhone 15 Ultra le mois prochain.

Here’s a late Friday tidbit I’ve heard for #iPhone15. Multiple sources have told me Apple will indeed use the “iPhone 15 Ultra” monicker for the plus-sized pro phone. This was an early rumor that got backpedaled. Most have since referred to it as iPhone 15 Pro Max. — Andrew O'Hara (@Andrew_OSU) August 19, 2023

Le modèle Ultra sera très probablement doté de caractéristiques différentes et plus haut de gamme, comme l’inclusion d’un objectif périscopique 10x, d’un grand écran avec la possibilité d’avoir des bords plus fins, d’un bouton Action, d’un châssis en titane, et d’autres améliorations encore. L’iPhone 15 Pro Max devrait présenter de telles caractéristiques et pourrait donc être le modèle Ultra dans la réalité.

Cette décision pourrait permettre à Apple de faire ressortir le modèle le plus ancien de manière significative. Les actuels modèles Pro n’ont pas beaucoup de différences et peut-être qu’un changement de nom et de nouvelles fonctionnalités pourraient faire l’affaire tout en créant un engouement supplémentaire. Si tel est le cas, le prix ne pourra qu’augmenter. Les modèles iPhone 15 Pro devraient déjà voir leur prix augmenter et il pourrait en être de même pour l’iPhone 15 Ultra.

Une annonce prochainement ?

Les iPhone de 2023 comprendront probablement l’iPhone 15, l’iPhone 15 Plus et l’iPhone 15 Pro, en plus du modèle Ultra qui fait l’objet de rumeurs. Tous pourraient être dotés de la Dynamic Island, d’une caméra principale de 48 mégapixels et d’un port USB Type-C (une première pour un iPhone), ce qui rend d’autant plus important pour Apple de différencier son iPhone le plus cher !

De nombreuses améliorations et mises à niveau sont également attendues. La série iPhone 15 pourrait être lancée le 12 ou le 13 septembre et une annonce officielle pourrait être faite à tout moment.