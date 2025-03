Huawei : Écran enroulable en approche, l’annonce du 20 mars promet une innovation majeure

Huawei s’apprête à faire une annonce majeure le 20 mars en Chine, et les teasers laissent entrevoir un appareil doté d’un écran enroulable. Jusqu’à présent, ce type de technologie n’a été présenté que sous forme de concepts, mais si Huawei en fait un élément central de son événement, il se pourrait bien que nous ayons affaire à un produit commercial prêt à être lancé.

Dans la vidéo teaser publiée par Huawei, une analogie visuelle illustre parfaitement le concept. On y voit une piscine à débordement qui s’étend soudainement, poussant les nageurs à profiter d’un espace bien plus grand. Cette image suggère un écran qui pourrait changer de format à la demande, passant d’une taille standard à une surface d’affichage bien plus large.

L’indice « 1610 » apparaît également dans la vidéo, ce qui fait référence à un format d’écran 16:10. Ce ratio, plus large que le 16:9 traditionnel, était autrefois répandu sur les ordinateurs portables, mais peut également convenir à des tablettes, smartphones ou téléviseurs.

En outre, Richard Yu, directeur exécutif du conseil d’administration de Huawei, a présenté ce futur appareil comme un appareil bien plus qu’un smartphone classique, révélant de subtils indices sur son design et ses capacités uniques.

La révélation la plus intrigante réside dans le fait que cet appareil adopte un système de pliage vertical à clapet, mais contrairement aux smartphones à clapet compacts du marché, il intègre un écran secondaire externe. Ce design offrirait des modes d’interaction polyvalents, convenant aussi bien à la productivité qu’au divertissement.

Smartphone, tablette ou PC chez Huawei ?

Huawei a déjà fait parler de lui en matière d’écrans flexibles avec son Huawei Mate X3, un smartphone pliable haut de gamme, et le Mate XT, le premier smartphone à triple pli. Il serait donc logique que cet écran enroulable soit intégré à un nouveau smartphone.

Cependant, Huawei est actif dans plusieurs domaines :

Les tablettes et PC portables, avec des gammes comme les MatePad et MateBook.

Les téléviseurs, un secteur où des écrans enroulables ont déjà été expérimentés par LG.

L’automobile, où Huawei propose des solutions intelligentes pour les tableaux de bord et les systèmes embarqués.

Difficile donc de savoir exactement quel type d’appareil Huawei va dévoiler. Toutefois, le compte officiel de Huawei Mobile sur Weibo mentionne la gamme Pura, ce qui laisse entendre qu’un smartphone pourrait être au cœur de l’événement.

Le Huawei Pocket 3 et des nouveautés automobiles attendus

Outre cet écran enroulable, l’événement du 20 mars pourrait aussi être l’occasion de dévoiler d’autres produits :

Le Huawei Pocket 3, un smartphone à clapet dont l’écran interne aurait un ratio inhabituel de 3:2. Cette information a récemment été confirmée par Richard Yu, le PDG de Huawei.

Des innovations dans l’automobile, un secteur dans lequel Huawei est de plus en plus actif, notamment avec ses systèmes d’intelligence embarquée.

Huawei ne serait pas le premier constructeur à explorer les écrans enroulables. Motorola a impressionné avec son concept Rizr, tandis que Samsung, OPPO et Tecno ont déjà travaillé sur des prototypes similaires. LG avait également présenté un téléviseur enroulable avant d’abandonner le marché des smartphones.

D’autres marques comme Lenovo ont montré des ordinateurs portables équipés d’écrans enroulables, permettant d’étendre la surface d’affichage en hauteur.

Avec un tel contexte, l’événement du 20 mars pourrait marquer une étape importante si Huawei est le premier à commercialiser un appareil enroulable prêt à être vendu. Rendez-vous dans quelques jours pour découvrir cette nouvelle innovation.