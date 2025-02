iPhone 17 : Des designs différents pour chaque modèle, la fuite qui sème le trouble !

Il y aura une distinction visible entre les designs des différents modèles d’iPhone 17, suggère une photo récemment divulguée.

Pour le moment, la différence entre les modèles de base et Pro iPhone 16 est immédiatement reconnaissable en raison du nombre de caméras à l’arrière. Il y a encore plus de différences à l’intérieur, l’iPhone 16 Pro bénéficiant d’un meilleur CPU, d’un meilleur GPU et d’un meilleur écran.

L’année prochaine, il sera encore plus facile de distinguer les différents modèles les uns des autres. Majin Bu a partagé une nouvelle photo qui montre les rendus CAO des quatre modèles d’iPhone 17.

Comme prévu, l’iPhone 17 de base conservera la bosse de caméra carrée actuelle. l’iPhone 17 Air mince aura une bande de caméra à l’arrière avec une seule caméra. L’iPhone 17 Pro et le Pro Max auront tous deux un énorme bloc de caméra.

Ajoutez à cela l’iPhone 16e récemment annoncé et vous obtenez une sélection qui n’a jamais semblé aussi cohérente. Peut-être est-ce intentionnel ?

iPhone 17, de simples rendus, rien de concret ?

D’un côté, il y a plus de variété, ce que certains acheteurs pourraient apprécier. Vous n’aimez pas l’énorme barre ? Optez plutôt pour le Air, à condition que cela ne vous dérange pas d’avoir une seule caméra arrière au lieu de trois.

Mais, il semble que les designers d’Apple ne parviennent pas à se mettre d’accord sur un design et qu’ils aient décidé de tout balancer pour voir ce qui colle.

Bien sûr, il existe une possibilité très réelle que ces rendus ne représentent pas le design réel de l’iPhone 17, bien que étant donné le nombre de fuites que nous avons vues récemment, cela semble peu probable.

iPhone 17, des changements notables ?

Les nouveaux smartphones pourraient tous avoir des châssis en aluminium et seront alimentés par des chipsets A19 de 3 nm. Tous les capteurs photo des modèles Pro pourraient être de 48 mégapixels et cela pourrait augmenter leurs chances de surpasser les autres photophones haut de gamme.

Quant aux modèles de base et Air, ils pourraient enfin obtenir des écrans 120 Hz. Apple testerait également la charge sans fil inversée pour ses modèles Pro.