Comment activer et utiliser la personnalisation de Google Gemini ?

Google continue d’affiner son assistant IA Gemini, en lui ajoutant une nouvelle fonctionnalité clé : « Gemini avec personnalisation ». Cette mise à jour rapproche encore plus Gemini de son rôle de véritable assistant personnel, en s’éloignant de Google Assistant.

Avec cette évolution, Gemini devient plus intelligent et plus pertinent en adaptant ses réponses en fonction de vos interactions avec Google Search et, bientôt, d’autres applications Google.

Qu’est-ce que « Gemini avec personnalisation » ?

Cette nouvelle fonction, propulsée par le modèle expérimental Gemini 2.0 Flash Thinking, permet à Gemini d’exploiter votre historique de recherche Google (si vous lui accordez l’autorisation) pour personnaliser ses réponses.

Par exemple :

Restaurants : Si vous demandez une recommandation, Gemini pourra suggérer des établissements en fonction de ceux que vous avez récemment cherchés.

Voyages : Vous souhaitez une destination ? Gemini prendra en compte les lieux que vous avez consultés auparavant.

Idées créatives : Vous cherchez des idées de contenu ou des recommandations personnalisées ? Gemini pourra affiner ses suggestions.

Selon Google, les premiers testeurs trouvent cette personnalisation utile pour le brainstorming et la recommandation de contenus adaptés à leurs préférences.

Vie privée et contrôle des données

L’accès de Gemini à votre historique de recherche soulève forcément des questions de confidentialité. Cependant, Google insiste sur le contrôle total qu’ont les utilisateurs sur leurs données :

Activation manuelle : Vous devez activer vous-même cette fonction dans l’application Gemini.

Bannière d’information : Une notification claire vous indiquera quand Gemini utilise votre historique de recherche.

Déconnexion facile : Vous pourrez désactiver cette connexion à tout moment.

Autorisation requise : Gemini ne pourra consulter votre historique qu’avec votre consentement explicite et si votre activité Web et Apps est activée.

Google précise que l’IA ne puisera dans votre historique que si cela améliore réellement ses réponses.

Comment activer la personnalisation dans Gemini ?

Si vous souhaitez tester cette nouvelle fonctionnalité :

Ouvrez l’application Gemini Accédez au menu des modèles Sélectionnez « Personnalisation (expérimental) »

Une fois activée, Gemini analysera vos requêtes et décidera si utiliser votre historique de recherche peut enrichir ses réponses.

Disponibilité et déploiement

Actuellement réservé aux utilisateurs de Gemini et Gemini Advanced sur le web

Bientôt disponible sur mobile

Supporte plus de 40 langues et accessible dans la plupart des pays

Google prévoit également d’étendre cette personnalisation à d’autres services comme YouTube, Photos et Maps, rendant Gemini encore plus utile pour des recommandations adaptées à vos usages.

Avec ces mises à jour, Google fait un pas de plus vers un assistant IA plus personnel et intégré. Mais la question de l’exploitation des données privées reste cruciale.

Que pensez-vous de cette évolution ? Prêt(e) à tester Gemini avec personnalisation ou trop intrusif pour vous ?