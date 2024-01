Redmi Watch 4 et Redmi Buds 5 Series : les dernières innovations de Xiaomi

Xiaomi a lancé la Redmi Watch 4, la Redmi Buds 5 et la Redmi Buds 5 Pro dans le monde entier, comme il l’avait promis, après les avoir introduites en Chine l’année dernière.

Redmi Watch 4

La Redmi Watch 4 dispose d’un écran AMOLED de 1,97 pouces avec un mode Always on Display, de plus de 150 modes d’exercice, dont 6 activités reconnues automatiquement, d’un capteur PPG à 4 canaux amélioré pour une meilleure précision de la surveillance de la fréquence cardiaque et de l’oxygène dans le sang, d’un cadre central en alliage d’aluminium, et est la première smartwatch Redmi avec une couronne rotative OTS en acier inoxydable facile à utiliser, et dispose du tout nouveau mécanisme de déverrouillage rapide pour changer de bracelet.

Parmi les fonctionnalités avancées, citons les appels Bluetooth qui permettent aux utilisateurs de répondre aux appels en levant la main et en tapotant.

Caractéristiques de la Redmi Watch 4

Écran AMOLED de 1,97 pouce (390 x 450 pixels), luminosité jusqu’à 600 nits

Capteurs : Capteur d’accélération, capteur gyroscopique, capteur optique de fréquence cardiaque et d’oxygène sanguin, capteur de lumière ambiante, capteur géomagnétique

Plus de 150 modes sportifs, coach vocal disponible

Suivi des activités quotidiennes, capteur de fréquence cardiaque (avec capteur d’oxygène dans le sang), accéléromètre, gyroscope, capteur de lumière ambiante, boussole électronique

Résistant à l’eau 5 ATM

Haut-parleur pour les appels Bluetooth

Dimensions : 47,5 × 41,1 x 10,5 mm ; Poids : 31,5 g (sans sangle)

Connectivité : GPS | Galileo | Glonass | Beidou | QZSS), Bluetooth 5.3

Batterie de 470 mAh, jusqu’à 20 jours en mode normal, jusqu’à 10 jours en mode AOD et jusqu’à 30 jours en mode longue durée.

Redmi Buds 5

Les Redmi Buds 5 offrent un ANC jusqu’à 46 dB avec trois modes, trois modes de transparence, jusqu’à 10 heures d’écoute continue et jusqu’à 40 heures d’utilisation avec l’étui de chargement. L’étui est doté d’un extérieur mat et d’un intérieur brillant avec une bande lumineuse attrayante.

Caractéristiques des Redmi Buds 5

Haut-parleurs de 12,4 mm

Connexion intelligente à deux appareils, Bluetooth 5.3 Low Energy, Google Fast Pair, commandes tactiles

Deux microphones avec réduction du bruit par l’IA pour les appels, algorithme d’IA à deux canaux auto-développé, permettant de résister au bruit généré par un vent de 6 m/s

Annulation active du bruit jusqu’à 46 dB avec une large annulation active du bruit, modes d’annulation du bruit profond, équilibré et léger

Modes de transparence Normal, Amélioration de la voix et Amélioration du son ambiant

Personnalisation et mises à jour via l’application Xiaomi Earbuds, 4 réglages d’égalisation

Dimensions des écouteurs : 29,5 × 21,4 × 23,5 mm ; Poids : 5,3 g

Dimensions de l’étui : 61 × 50 × 24,6 mm ; Poids : 42 g

Résistant à la poussière et à l’eau (IP54)

Autonomie : la batterie de 54 mAh dans les écouteurs offre jusqu’à 10 heures par écouteur, 8 heures avec la réduction de bruit, 40 heures avec l’étui de charge de 480 mAh, une charge de 5 minutes permet jusqu’à 2 heures de lecture de musique.

Redmi Buds 5 Pro

Les Redmi Buds 5 Pro prennent en charge la technologie LDAC, offrent jusqu’à 52 dB de réduction active du bruit (ANC), proposent un choix de trois modes ANC, un mode adaptatif AI et trois modes de transparence supplémentaires. Le design de la tige de l’écouteur incorpore des éléments naturels en utilisant un processus de revêtement multicouche pour créer un effet de texture marbrée distinctif, et un cuir végétalien dans la partie inférieure de la version noire du boîtier (Midnight Black) offre une texture unique avec une sensation délicate

Il existe 5 profils d’égalisation différents, et les Redmi Buds 5 Pro prennent en charge jusqu’à 10 heures d’écoute continue et jusqu’à 38 heures d’utilisation constante lorsqu’il est associé à son étui ergonomique.

La série Redmi Buds 5 prend en charge l’utilisation de l’application Xiaomi Earbuds, qui est compatible avec un grand nombre de marques de smartphones. Grâce à cette application, vous pouvez bénéficier de fonctionnalités étendues telles que l’annulation personnalisée du bruit, l’annulation intelligente du bruit en fonction de l’environnement, le réglage personnalisé de l’égaliseur et le son immersif intégré, etc.

Caractéristiques des Redmi Buds 5

Tweeter en céramique piézoélectrique de 10 mm, haut-parleur de basses de 11 mm avec diaphragme en titane, codec audio LDAC

Connexion intelligente à deux appareils, Bluetooth 5.3 Low Energy, Google Fast Pair, commandes tactiles

Trois microphones avec réduction du bruit par l’IA pour les appels, algorithme AI à deux canaux auto-développé, permettant de résister au bruit généré par un vent de 9 m/s

Annulation active du bruit jusqu’à 52 dB avec l’annulation active du bruit à grande échelle, annulation du bruit à très grande fréquence de 4 kHz, modes d’annulation du bruit profond, équilibré et léger.

Modes de transparence normale, améliorée pour la voix et améliorée pour le son ambiant

Personnalisation et mises à jour par l’application Xiaomi Earbuds, 4 réglages d’égalisation

Dimensions des écouteurs : 6,5 × 6,5 × 29,7 mm ; Poids : 5,1 g

Dimensions de l’étui : 61 × 46,8 × 25 mm ; Poids : 42,8 g

Résistant à la poussière et à l’eau (IP54)

Autonomie : la batterie de 54 mAh dans les écouteurs offre jusqu’à 10 heures par écouteur, 8 heures avec la réduction de bruit, 28 heures avec l’étui de charge de 480 mAh, une charge de 5 minutes permet jusqu’à 2 heures de lecture de musique.

Prix et disponibilité

La Redmi Watch 4 est disponible en Silver Grey ou Obsidian Black avec un bracelet assorti, ou avec un choix de bracelets de couleur violet pastel, cyan foncé ou vert menthe, au prix de 99 euros.

Les Redmi Buds 5 sont disponibles en noir, blanc et bleu ciel au prix de 49 euros. Les Redmi Buds 5 Pro sont disponibles dans les coloris noir, bleu et blanc au prix de 99 euros. Ces appareils ont déjà commencé à être distribués.