Roomba 205 DustCompactor Combo : iRobot lance un aspirateur robot compact avec compactage de poussière

iRobot vient de renouveler presque toute sa gamme d’aspirateurs robots, et parmi les nouveaux modèles, un en particulier attire l’attention : le Roomba 205 DustCompactor Combo.

Le Roomba 205 DustCompactor Combo est spécialement conçu pour les petits espaces, ce qui en fait une option intéressante pour les personnes vivant en appartement ou dans des maisons avec une surface limitée.

Roomba 205 DustCompactor Combo, une solution adaptée aux petits espaces

Les aspirateurs robots sont souvent parfaits pour un logement de plain-pied. Cependant, beaucoup de modèles actuels sont équipés de stations d’accueil imposantes, capables de vider la poussière, remplir les réservoirs d’eau et laver les serpillières. Bien que ces stations facilitent l’entretien, elles prennent aussi beaucoup de place, ce qui peut être un problème dans un appartement où chaque mètre carré compte.

D’un autre côté, les stations de recharge sans vidage automatique sont plus compactes, mais elles nécessitent un entretien manuel plus fréquent. Or, les bacs à poussière intégrés aux robots sont souvent petits. Si vous avez des animaux, vous risquez de devoir les vider très régulièrement, ce qui peut vite devenir contraignant.

Un bac à poussière compacteur pour moins d’entretien

Pour remédier à ce problème, iRobot a intégré une technologie de compactage de la poussière directement dans le bac à poussière du Roomba 205 Combo. Contrairement aux modèles classiques, ce système permet de stocker plus de saletés sans intervention fréquente de l’utilisateur.

À l’intérieur du bac, une pale rotative compacte les débris pour réduire leur volume. Une fois la poussière compressée, la pale se remet en place pour accueillir la prochaine collecte. Selon iRobot, ce mécanisme permet d’espacer les vidages jusqu’à 60 jours, en fonction de l’accumulation de poussière.

L’entreprise affirme que cette technologie est une première mondiale, bien qu’un modèle concurrent, le Narwal Freo X Plus, propose une solution similaire. Toutefois, iRobot n’a pas précisé si le mécanisme de compactage utilisé est unique en son genre.

Un design plus fin pour atteindre les zones difficiles

Autre atout du Roomba 205 DustCompactor : son design plus plat, qui lui permet de se glisser sous les meubles bas. Contrairement aux autres modèles de la gamme, iRobot a retiré le capteur en forme de “puck” situé sur le dessus des aspirateurs équipés de la navigation LiDAR.

Cette décision est particulièrement intrigante, car la technologie LiDAR fonctionne généralement mieux avec un capteur surélevé, qui lui permet d’avoir un champ de vision plus large. Pour compenser, iRobot a placé le capteur à l’avant du robot, ce qui lui donne une silhouette plus aérodynamique sans compromettre la navigation.

D’après un représentant de la marque, cette modification ne devrait pas affecter la précision des déplacements. Les tests internes montrent que les modèles avec et sans capteur surélevé fonctionnent de manière identique.

Prix et disponibilité

Le Roomba 205 DustCompactor Combo sera disponible à partir du 18 mars 2025, au prix de 449 euros.

Avec ses fonctionnalités innovantes et son format compact, ce nouveau modèle pourrait bien être le choix idéal pour ceux qui recherchent un aspirateur robot performant sans encombrer leur intérieur. Nous avons hâte de voir comment il se comporte en situation réelle !