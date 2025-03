WWDC 2025 : Apple préparerait une refonte majeure de l’interface d’iOS 19, iPadOS 19 et macOS 16

Des rumeurs circulent, suggérant que Apple annoncera une refonte majeure de la conception logicielle d’iOS 19, iPadOS 19 et macOS 16 lors de la WWDC 2025. Si cela se confirme, il s’agira de la plus grande refonte de l’interface utilisateur d’iOS depuis 2013, et elle remplacera de nombreux éléments de conception de type iPhone qui ont envahi macOS en 2020. Ces modifications incluront une mise à jour du style des icônes, des menus, des applications, des fenêtres et des boutons du système, visant à simplifier l’utilisation des appareils Apple et à uniformiser les éléments de son logiciel.

Apple n’a pas commenté ces rumeurs, publiées pour la première fois par Mark Gurman chez Bloomberg. Gurman est un analyste Apple bien connu et un divulgateur assez fiable qui obtient des informations auprès des employés, partenaires et distributeurs d’Apple. Ainsi, bien que nous ne puissions pas vérifier les rumeurs, elles sont dans le domaine du possible.

L’objectif principal de cette refonte, selon Gurman, est de rendre les différents systèmes d’exploitation d’Apple « plus similaires et plus cohérents ». Les clients Apple de longue date pourraient être perplexes face à cette déclaration. Après tout, Apple a passé plus d’une décennie à éliminer les directions de conception « Aqua » de macOS pour rendre le système d’exploitation de bureau plus semblable à iOS. La mise à jour Big Sur en 2020 a été largement saluée (et critiquée) pour son utilisation des styles iOS, et à moins qu’Apple ne soit prêt à nous donner un MacBook à écran tactile, il semble que macOS soit aussi similaire à iOS qu’il peut l’être.

Cependant, Apple ne double pas la mise sur la conception d’iOS. Au lieu de cela, les rumeurs suggèrent que l’entreprise essaie de rendre iOS, iPadOS et macOS plus semblables à visionOS, le système d’exploitation du casque de réalité mixte Vision Pro.

visionOS ne s’éloigne pas radicalement du langage de conception standard d’Apple. En fait, je dirais qu’il a une apparence plus stéréotypée « Apple » qu’iOS ou macOS. Il utilise excessivement des effets de transparence vitreux, des coins arrondis et du minimalisme. Les icônes d’application et d’autres éléments uniques apportent une touche de couleur dans visionOS, mais l’interface utilisateur est principalement grise et blanche. La seule chose « inhabituelle » à propos de la conception de ce système d’exploitation est ses icônes d’application circulaires, qui rappellent Android.

macOS 16, iOS 19 et iPadOS 19 : Une inspiration venue de visionOS

Apple pourrait apporter certains de ces éléments de conception à macOS 16, iOS 19 et iPadOS 19. Si tel est le cas, le trio de systèmes d’exploitation sera plus vitreux et plus bulleux que jamais. La refonte de l’interface utilisateur dont on parle pourrait également inclure des mises à niveau fonctionnelles, mais je ne suis pas sûr de la façon dont Apple pourrait reproduire ses gestes visionOS sur un petit écran plat.

Quoi qu’il en soit, la décision d’adopter la conception visionOS dans iOS et macOS est sans précédent. Apple est célèbre pour son utilisation d’un langage de conception cohérent, mais elle se concentre généralement sur les styles avec lesquels ses clients sont les plus familiers. Les premières versions d’iOS ont hérité de certaines qualités skeuomorphiques d’OSX. Après que l’iPhone est devenu le produit dominant d’Apple, il a adopté le style « Human Interface » moderne d’iOS 7 qui a fini par influencer macOS. Apple n’a pas encore vendu un million de casques Vision Pro, c’est la plateforme avec laquelle les clients sont le moins familiers.

Alors, quelle est la logique ici ? Peut-être qu’Apple l’avait prévu dès le début. Il savait qu’il avait besoin d’une nouvelle interface utilisateur pour le Vision Pro, alors il a utilisé l’appareil comme banc d’essai pour une conception raffinée. Ou peut-être qu’Apple veut simplement que la mise en miroir d’écran macOS soit plus belle dans le casque de réalité mixte. Si l’entreprise croit vraiment que la réalité mixte est l’avenir, que ce soit par le biais d’un casque volumineux ou d’une paire de lunettes connectées légères, alors une interface utilisateur cohérente a du sens.

De quoi faire oublier l’échec autour de l’IA ?

Comme le note Gurman, la refonte de la conception pourrait également servir de distraction par rapport à divers échecs, en particulier Apple Intelligence. Tous les produits d’IA annoncés par Apple ont été retardés, y compris l’assistant Siri amélioré, qui vient d’être repoussé d’au moins un an. Dans un marché déraisonnablement obsédé par l’IA, les entreprises comme Apple doivent avoir l’air occupées et avant-gardistes. Une grande refonte de la conception pourrait satisfaire les investisseurs pendant qu’Apple rattrape son retard avec ses promesses d’IA tardives.

Pour réitérer, il est important de souligner qu’il s’agit d’une rumeur provenant de sources non créditées. La WWDC 2025 pourrait se dérouler sans aucune mention d’une refonte de l’interface utilisateur.