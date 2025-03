Accueil » OpenAI : Des agents IA plus performants avec les nouveaux Agents SDK et Responses API⁠

OpenAI : Des agents IA plus performants avec les nouveaux Agents SDK et Responses API⁠

OpenAI vient de lancer une suite d’API et d’outils destinés aux développeurs et aux entreprises pour faciliter la création d’agents IA avancés. Ces innovations permettent désormais aux développeurs d’exploiter la même technologie qui alimente les agents IA propriétaires d’OpenAI, comme Deep Research et Operator.

Deep Research: un agent capable de mener des recherches autonomes sur internet pour générer des rapports détaillés, organisés et sourcés.

Operator : un assistant intelligent capable de naviguer sur le Web et d’exécuter des actions, comme réserver des billets ou remplir des formulaires en suivant des instructions textuelles.

Avec ces nouveaux outils, OpenAI permet aux entreprises de créer leurs propres agents IA spécialisés, sans avoir besoin d’investir massivement en R&D.

OpenAI s’est appuyé sur ses derniers progrès en raisonnement, multimodalité et sécurité, notamment avec ses modèles de la famille « o » (o1 et o3). Ces modèles sont essentiels pour que les agents IA puissent mener des tâches complexes sur le long terme, comme planifier et prendre des décisions en fonction du contexte.

« Les modèles de raisonnement sont cruciaux pour les agents IA », explique Olivier Godement, responsable produit chez OpenAI. « Jusqu’à présent, les développeurs manquaient d’outils pour les intégrer facilement dans des applications d’entreprise ».

Nouveaux outils : Agents SDK, Responses API et outils intégrés

Pour surmonter ces défis, OpenAI introduit plusieurs nouveautés majeures.

Agents SDK (open source) : créez des agents IA indépendants

Agents SDK est une boîte à outils open source permettant aux développeurs de gérer, coordonner et optimiser les flux de travail des agents IA.

Avantage clé : il fonctionne avec n’importe quel modèle d’IA, y compris ceux d’Anthropic, Google, DeepSeek, Qwen, Mistral et Meta (Llama).

Principales fonctionnalités : Agents configurables : permet d’attribuer des instructions et des outils spécifiques aux agents. Transitions intelligentes : un agent peut déléguer une tâche à un autre en fonction du contexte. Garde-fous intégrés : filtres de validation d’entrée et modération de contenu. Suivi et observabilité : outils pour debugger et améliorer les performances des agents.



« Nous ne voulons pas forcer quiconque à utiliser uniquement les modèles OpenAI », souligne Godement.

Responses API⁠ : fusion des meilleures technologies OpenAI

Responses API⁠ est un outil tout-en-un qui combine Chat Completions API et Assistants API (cette dernière sera abandonnée en 2026).

Pourquoi c’est important ?

Permet aux développeurs d’intégrer plusieurs outils dans un seul appel API.

Meilleur contrôle des flux d’exécution et des interactions complexes.

Trois nouveaux outils intégrés pour automatiser les agents IA

Responses API⁠ offre trois outils intégrés qui rendent les agents IA plus performants et autonomes :

Web Search : Accès en temps réel à des sources d’informations vérifiables.

File Search : Recherche intelligente dans des bases de documents privées.

Computer Use : Navigation et interaction automatisée avec des interfaces logicielles.

« Avec Web Search, l’IA peut récupérer des informations en temps réel et fournir des sources vérifiables », explique Nikunj Handa, chef de produit chez OpenAI.

Pourquoi ces outils sont une révolution pour les entreprises ?

Pour les équipes IT, CTO et responsables de l’innovation, ces outils permettent :

Automatisation et gain de temps : plus besoin de coder des intégrations complexes.

Meilleure gestion des données : récupération rapide d’infos internes et web.

Sécurité et conformité : garde-fous intégrés pour contrôler l’accès aux données.

Flexibilité : possibilité de combiner différents modèles IA et infrastructures cloud.

Exemple d’application :

Une entreprise peut automatiser son support client avec un agent IA qui répond aux requêtes en temps réel en utilisant Web Search et File Search.

Une société de finance peut utiliser Computer Use pour automatiser la saisie de données et la navigation dans ses logiciels internes.

L’avenir des agents IA selon OpenAI

OpenAI ne compte pas s’arrêter là. Selon Godement, l’entreprise prévoit :

L’ajout de nouveaux outils et fonctionnalités dans les mois à venir.

L’amélioration de la sécurité et des garde-fous pour les applications autonomes.

Une plateforme de bout en bout pour la gestion et le déploiement d’agents IA.

« Nous avons déjà testé ces outils avec nos agents propriétaires comme Deep Research, mais OpenAI ne développera pas tous les agents. Nous offrons aux développeurs les outils pour créer les leurs », indique Godement.

Avec ces nouvelles solutions, OpenAI simplifie la création d’agents IA performants et autonomes. En ouvrant son Agents SDK en open source, elle prend une approche plus flexible et ouverte face à la concurrence d’Anthropic, Google et des modèles open source comme Llama.

