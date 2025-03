Accueil » JBL Flip 7 et Charge 6 : les nouvelles enceintes portables boostées à l’IA et à l’autonomie

JBL Flip 7 et Charge 6 : les nouvelles enceintes portables boostées à l’IA et à l’autonomie

Juste à temps pour l’été, JBL a dévoilé deux nouvelles enceintes portables : la JBL Flip 7 et la JBL Charge 6. Ces modèles améliorent les performances audio et l’autonomie de leurs prédécesseurs, tout en introduisant des fonctionnalités innovantes.

JBL Flip 7 : puissance et robustesse accrues

La JBL Flip 7 conserve l’emblématique design cylindrique de la série, avec des dimensions légèrement augmentées (182,5 x 69,5 x 71,5 mm) et un poids de 560 grammes, la rendant toujours aussi facile à transporter. L’une des améliorations notables est la certification IP68, offrant une résistance accrue à l’eau et à la poussière, idéale pour une utilisation en extérieur.

L’enceinte intègre la technologie AI Sound Boost, qui utilise un algorithme d’intelligence artificielle pour optimiser la sortie acoustique en temps réel, réduisant ainsi la distorsion et garantissant un son puissant et clair, même à volume élevé. Cette fonction « analyse le son en temps réel à l’aide d’un algorithme d’intelligence artificielle afin d’optimiser le niveau de sortie acoustique, ce qui permet d’obtenir un son plus puissant et moins distordu », selon l’entreprise.

Côté connectivité, la JBL Flip 7 est équipée du Bluetooth 5.4 et de la technologie Auracast, permettant de connecter plusieurs enceintes compatibles pour une expérience sonore enrichie. Une nouveauté appréciable est l’ajout d’une entrée audio USB-C avec une puce DAC intégrée, offrant la possibilité de lire des fichiers audio haute résolution depuis des sources compatibles.

L’autonomie a également été améliorée, passant à 14 heures, avec la possibilité d’atteindre 16 heures grâce au mode « Playtime Boost », qui ajuste les paramètres d’égalisation pour économiser la batterie.

JBL Charge 6 : autonomie prolongée et polyvalence

La JBL Charge 6 bénéficie d’un design repensé avec une disposition des boutons améliorée et une sangle de transport détachable et ajustable pour plus de commodité. Elle est disponible dans les mêmes coloris que la JBL Flip 7 : noir, bleu, blanc, rouge, camouflage et violet.

Cette enceinte est dotée d’un woofer amélioré, promettant un son plus riche et immersif. Son point fort réside dans son autonomie exceptionnelle, offrant jusqu’à 24 heures de lecture sur une seule charge, extensible à 28 heures avec le mode « Playtime Boost ».

La JBL Charge 6 fait honneur à son nom en servant également de source d’alimentation. Grâce à sa batterie intégrée, elle peut recharger vos appareils via son port USB-C, assurant que votre musique ne s’arrête jamais, même en déplacement.

Disponibilité et prix

Les précommandes pour la JBL Flip 7 et la JBL Charge 6 sont déjà ouvertes outre-Atlantique, avec des expéditions prévues à partir du 4 avril. La JBL Flip 7 est proposée au prix de 149,95 dollars, tandis que la Charge 6 est disponible à 199,95 dollars.

Avec ces nouvelles versions, JBL continue de renforcer sa position sur le marché des enceintes portables, offrant des améliorations significatives en termes de qualité sonore, de durabilité et de fonctionnalités pour répondre aux besoins des mélomanes nomades.