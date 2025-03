Accueil » Huawei : Société écran et failles, les méthodes pour défier les sanctions américaines

Huawei : Société écran et failles, les méthodes pour défier les sanctions américaines

Malgré les sanctions américaines, Huawei ne baisse pas les bras. Une enquête révèle que Huawei a utilisé une société-écran et des failles dans la chaîne d’approvisionnement pour contourner les restrictions.

Huawei faisait l’objet d’une enquête sur ses progrès technologiques malgré les sanctions. Un récent rapport du CSIS (Center for Strategic and International Studies) révèle que l’entreprise a acquis plus de 2 millions de puces IA de TSMC (Taiwan Semiconductor Manufacturing Company).

Cette acquisition a été réalisée via une société-écran qui a facilité le transfert des puces de TSMC à Huawei. Personne n’a détecté l’opération avant que les puces ne soient en possession de Huawei. De plus, il s’avère que Huawei a stocké de la mémoire HBM (high-bandwidth memory) fournie par Samsung pendant la période où les restrictions sur les exportations de HBM vers la Chine étaient en cours de planification.

Huawei devrait utiliser les puces IA reçues pour concevoir et fabriquer un successeur à ses puces Ascend 910B. Ces avancées aideront l’industrie technologique chinoise à rattraper les normes mondiales en matière d’IA et de processus avancés de fabrication de puces.

Huawei a subi un coup dur il y a quelques années lorsque les États-Unis l’ont soudainement considérée comme une menace pour la sécurité nationale. Ses téléphones, qui étaient en train de devenir des concurrents très dangereux pour Samsung et Apple aux États-Unis, ont été touchés.

Les sanctions imposées à Huawei ont forcé l’entreprise à développer ses propres services logiciels et son propre système d’exploitation. Après que les téléphones Huawei ont perdu l’accès aux services Google, les consommateurs d’autres pays ont également commencé à se désintéresser de la marque.

Huawei tient bon la barque !

Malgré ces complications, Huawei a développé un système d’exploitation ingénieux, HarmonyOS, qui est intuitif et pourrait rivaliser avec Android et iOS. L’entreprise a également gagné des parts de marché importantes dans son pays d’origine, alors qu’Apple continue de perdre en popularité.

Une grande partie de ces progrès a peut-être été réalisée par des moyens illégitimes, mais lorsque le monde est contre vous, cela n’a plus vraiment d’importance.