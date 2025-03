Google continue d’intégrer son intelligence artificielle Gemini à ses applications et services. La dernière nouveauté en date concerne Gmail et Google Agenda, avec l’arrivée d’une fonctionnalité permettant à Gemini de créer automatiquement des événements dans votre calendrier à partir de vos e-mails.

Les utilisateurs de Google Workspace et les abonnés à un plan AI Premium bénéficient d’un nouveau bouton « Ajouter à l’agenda » alimenté par Gemini en haut de leurs e-mails. Disponible dès aujourd’hui pour les utilisateurs de Google Workspace et les abonnés AI Premium, cette fonctionnalité permet d’ajouter des événements à Google Agenda directement depuis un e-mail.

Même sans invitation explicite à un événement, Gemini est capable d’analyser vos e-mails et de comprendre les détails de l’événement en question.

Gemini essaiera de remplir automatiquement tous les champs nécessaires à la création de l’événement, mais vous aurez toujours la possibilité de modifier les informations dans le panneau latéral si besoin.

Fonctionnement et limitations

Lorsque Gemini détecte un contenu lié à un événement dans un e-mail, il affiche le bouton « Ajouter à l’agenda ». En cliquant dessus, le panneau latéral de Gmail s’ouvre pour confirmer l’ajout de l’événement à l’agenda.

Pour le moment, cette fonctionnalité est uniquement disponible en anglais et sur le Web. L’événement créé n’inclut pas d’autres invités et ne s’affiche pas pour les e-mails contenant déjà des événements extraits, tels que les réservations de restaurants et de vols.

La fonctionnalité est accessible aux utilisateurs de Google Workspace Business et Enterprise, ainsi qu’aux clients disposant d’un plan Gemini Education, Gemini Education Premium ou Google One AI Premium. Les administrateurs peuvent l’activer en activant les fonctionnalités intelligentes et la personnalisation depuis la console d’administration Workspace.

Cette nouvelle fonctionnalité est particulièrement pratique pour ceux qui souhaitent gagner du temps et simplifier leur organisation. En automatisant la création d’événements dans Google Agenda, Gemini permet de s’assurer que vous ne manquerez aucun rendez-vous important.

D’autres fonctionnalités Gemini dans Gmail

« Ajouter à l’agenda » n’est que le dernier outil Gemini en date à rejoindre Gmail. En juin 2024, Google a ajouté de nouvelles fonctionnalités à Gmail sur le Web pour aider les utilisateurs à rédiger des e-mails, résumer des fils de discussion, poser des questions et trouver des informations spécifiques dans les e-mails.

Certaines de ces fonctionnalités ont été intégrées aux applications Gmail pour iOS et Android vers la fin de l’année dernière.