Motorola Razr 60 Ultra : Le smartphone pliable à clapet qui se dévoile avec un look premium !

Le Motorola Razr Plus 2025, également connu sous le nom de Razr 60 Ultra sur certains marchés, comme la France, continue de se dévoiler avant son lancement officiel. Après avoir été repéré sur la plateforme de benchmarking Geekbench avec une puce Snapdragon haut de gamme, de nouvelles rendus fuités partagés par Android Headlines offrent un aperçu de son design et de ses caractéristiques.

Les images révèlent un appareil avec une finition vert foncé raffinée, accompagné d’un revêtement en faux cuir avec des coutures apparentes, ajoutant une touche haut de gamme au design du téléphone.

L’un des principaux atouts du Razr 60 Ultra réside dans son grand écran de couverture, qui prend en charge toutes les applications Android, une caractéristique qui le distingue de nombreux autres smartphones à clapet du marché.

Sur le côté droit de l’appareil, on retrouve les boutons de volume et un capteur d’empreintes latéral. Bien que les images disponibles ne montrent pas clairement l’écran pliable interne, une vue partielle laisse entrevoir un design à poinçon central et des bordures affinées. La tranche inférieure du téléphone loge un emplacement SIM, un microphone, un port USB-C et un haut-parleur.

Le Motorola Razr 60 Ultra est équipé de deux modules photo arrière. Bien que les spécifications exactes restent inconnues, les premières informations suggèrent que l’un des capteurs sera dédié aux prises de vue grand-angle, tandis que l’autre pourrait être un téléobjectif, une option absente du modèle précédent.

Motorola veut aller encore plus loin sur le marché avec le Razr 60 Ultra

Sous son design sophistiqué, le Razr 60 Ultra devrait intégrer la puce Snapdragon 8 Elite, avec jusqu’à 12 Go de RAM et une capacité de stockage de base de 256 Go. L’écran interne mesurerait 6,9 pouces, et l’appareil embarquerait une batterie de 4 000 mAh. Comme pour la précédente génération, l’écran de couverture du Razr 60 Ultra pourra exécuter l’ensemble des applications Android, un avantage qui continue de démarquer la gamme Razr de la concurrence, notamment face aux récents modèles pliables de OPPO.

Avec ces améliorations, Motorola semble vouloir renforcer sa position sur le marché des smartphones pliables, en proposant un modèle à la fois élégant, puissant et fonctionnel. Il reste à voir si ces évolutions suffiront à convaincre les utilisateurs face à une concurrence de plus en plus féroce.