Accueil » Honor Magic 8 Pro RSR : un capteur 1 pouce, un Snapdragon 8 Gen 4 et un design premium

Honor Magic 8 Pro RSR : un capteur 1 pouce, un Snapdragon 8 Gen 4 et un design premium

Honor Magic 8 Pro RSR : un capteur 1 pouce, un Snapdragon 8 Gen 4 et un design premium

Honor se prépare à lancer son prochain smartphone pliable, le Magic V4, en juin, mais le véritable événement pourrait bien arriver plus tard dans l’année. La marque chinoise devrait dévoiler la série Magic 8 au quatrième trimestre 2025, aux côtés du successeur du Snapdragon 8 Elite.

Et bien que l’annonce soit encore loin, les premières fuites commencent déjà à révéler des détails intrigants. Selon la source chinoise Smart Pikachu sur Weibo, le modèle le plus haut de gamme de la gamme, le Magic 8 Pro RSR Porsche Design, pourrait être équipé d’un capteur principal d’un pouce développé en interne, doté d’une ouverture variable.

Un capteur photo révolutionnaire ?

Si cette information se confirme, Honor rejoindrait ainsi le cercle très fermé des fabricants proposant un capteur d’un pouce sur un smartphone. Cette technologie permettrait d’améliorer considérablement la qualité des photos, notamment en conditions de faible luminosité.

Pour l’instant, les détails précis de ce capteur restent inconnus. On ne sait pas non plus si cette technologie sera exclusive au modèle RSR ou si elle équipera également le Magic 8 Pro standard. L’année dernière, Honor avait utilisé la même approche en proposant un Magic 7 Pro RSR, qui reprenait la plupart des caractéristiques du Magic 7 Pro mais avec un design Porsche et quelques améliorations spécifiques.

Retour sur le Magic 7 RSR Porsche Design

Si l’on se base sur son prédécesseur, le Magic 7 RSR, on peut s’attendre à un design premium inspiré des lignes sportives de Porsche. Ce modèle intégrait un bloc de caméras hexagonale logeant un capteur principal de 50 mégapixels, un ultra-grand-angle de 50 mégapixels, ainsi qu’un téléobjectif périscopique de 200 mégapixels avec zoom 100x. À l’avant, il embarquait un capteur selfie de 50 mégapixels et un capteur de profondeur 3D.

L’appareil était également conçu pour la durabilité avec un revêtement NanoCrystal Shield lui conférant une résistance accrue aux rayures et aux chocs. Il bénéficiait en outre d’une certification Swiss SGS cinq étoiles et des normes IP69/IP68, garantissant une protection contre l’eau, la poussière et les pressions extrêmes.

Côté performances, le Magic 7 RSR était équipé du Snapdragon 8 Elite, associé à jusqu’à 24 Go de RAM LPDDR5X et 1 To de stockage UFS 4.0. Il disposait d’un écran OLED quad-curvé de 6,8 pouces avec une définition full HD+, un taux de rafraîchissement 120 Hz, une luminosité pouvant atteindre 5000 nits, ainsi qu’un dimming PWM à 4320 Hz pour un meilleur confort visuel.

Enfin, sous Magic UI 9.0 basé sur Android 15, l’appareil était alimenté par une batterie de 5 850 mAh compatible avec la charge rapide filaire 100W et la charge sans fil 80W.

À quoi s’attendre avec le Magic 8 Pro RSR ?

Si le Magic 8 Pro RSR suit la lignée de son prédécesseur, on peut espérer un design encore plus raffiné, des performances de pointe grâce au futur Snapdragon 8 Elite 2, et surtout un bond en avant en matière de photographie mobile avec son capteur d’un pouce.

Reste à voir si Honor réussira à surprendre avec d’autres innovations, comme un écran encore plus lumineux ou une charge ultra-rapide améliorée. Réponse en fin d’année !