Android : Arnaques SMS détectées, partage de position... Les nouveautés !

Google déploie aujourd’hui une série de nouvelles fonctionnalités pour tous les appareils Android, avec des améliorations notables en matière de sécurité, de localisation et de divertissement.

Parmi ces nouveautés, la plus attendue est sans doute la détection automatique des arnaques par SMS, une fonctionnalité qui pourrait protéger des millions d’utilisateurs contre les fraudes.

Détection des arnaques par SMS : Un bouclier contre les fraudes

Android est désormais capable d’identifier automatiquement les SMS suspects. Si un message semble frauduleux, votre téléphone vous alertera immédiatement, vous permettant de bloquer l’expéditeur et de signaler l’arnaque.

Protection en temps réel : l’analyse des SMS se fait directement sur votre téléphone, garantissant la confidentialité de vos messages.

Blocage et signalement facilités : un simple clic pour éviter les arnaques.

Cette fonctionnalité, dévoilée à la Google I/O 2024, avait disparu d’un récent article de blog Google, laissant penser qu’elle était retardée. Finalement, elle est bien là et commence à être déployée dès aujourd’hui.

Partage de localisation en temps réel avec « Find My Device »

Grâce à une mise à jour de l’application « Find My Device », vous pouvez désormais partager votre position en temps réel avec vos proches.

Idéal pour les rencontres ou assurer la sécurité d’un proche.

Contrôle total : vous choisissez qui peut voir votre position et pour combien de temps.

Fonctionne avec tous les types de téléphones, Android comme iPhone.

Cette nouveauté s’intègre parfaitement aux outils de localisation déjà présents sur Android et facilite le suivi des déplacements de vos amis et de votre famille.

Jouer dans sa voiture grâce à Android Auto

Les conducteurs peuvent maintenant jouer à Candy Crush, Angry Birds et d’autres jeux directement sur l’écran de leur voiture via Android Auto.

Divertissement garanti lorsque vous êtes garé ou en attente.

Jeux téléchargeables directement sur votre téléphone Android et compatibles avec l’écran du véhicule.

Des outils d’achat plus intelligents sur Chrome

Google améliore Chrome sur Android avec des outils d’achat avancés, facilitant la comparaison des prix et la détection des bonnes affaires.

Historique des prix : suivez l’évolution des tarifs pour ne pas acheter trop cher.

Alertes de baisse de prix : soyez notifié quand un article devient plus abordable.

Comparaison automatique entre différentes boutiques pour trouver le meilleur deal possible.

Disponibilité pour tous les appareils Android

Ces nouvelles fonctionnalités ne sont pas limitées aux smartphones Pixel : tous les appareils Android en bénéficieront progressivement. Avec cette mise à jour, Android devient encore plus intelligent, sécurisé et pratique. Que ce soit pour éviter les arnaques, partager sa position, jouer en voiture ou économiser de l’argent en ligne, ces nouveautés offrent une expérience utilisateur enrichie et un meilleur contrôle de son téléphone au quotidien.