MWC 2025 : Realme dévoile un concept de smartphone révolutionnaire avec des objectifs interchangeables

Lors du Mobile World Congress 2025, realme a frappé fort en dévoilant un prototype de smartphone révolutionnaire : l’Interchangeable-Lens Concept. Ce concept explore la possibilité d’intégrer des objectifs interchangeables dans un smartphone, une innovation qui pourrait transformer la photographie mobile en rapprochant les performances d’un reflex numérique (DSLR).

Ce prototype est équipé d’un capteur Sony personnalisé de 1 pouce ainsi que d’un système de monture propriétaire permettant d’attacher des objectifs DSLR. realme a présenté ce concept avec deux objectifs dédiés :

Un objectif portrait de 73 mm, optimisé pour des clichés avec un flou d’arrière-plan naturel (bokeh).

Un téléobjectif de 234 mm, capable d’offrir un zoom optique 10x sans perte de qualité.

L’objectif de realme est clair : contourner les limites actuelles de la photographie mobile, notamment la taille réduite des capteurs et la perte de qualité liée au zoom numérique. Grâce à ce système modulaire, la marque cherche à offrir une qualité d’image nettement améliorée, avec une profondeur de champ plus naturelle et des prises de vue plus détaillées.

realme, vers une révolution de la photographie mobile ?

Pour l’instant, ce smartphone n’est qu’un prototype et n’est pas prévu pour une commercialisation immédiate. Toutefois, il illustre l’ambition de realme de repousser les limites de l’imagerie mobile, un secteur en pleine évolution où l’IA et l’innovation matérielle jouent un rôle clé.

En plus de cette avancée matérielle, realme a également présenté deux technologies d’édition basées sur l’intelligence artificielle (IA) :

AI Voice-based Retoucher: l’édition photo par commande vocale : Cette technologie permet d’éditer ses photos simplement en donnant des instructions vocales. Il suffit de dicter des commandes pour effectuer des modifications spécifiques, comme : Supprimer un arrière-plan, changer le ciel d’une photo, et ajouter des effets visuels. L’objectif est de simplifier le processus de retouche, notamment pour les utilisateurs qui ne maîtrisent pas les logiciels d’édition avancés. AI Video Eraser : supprimer des objets indésirables dans une vidéo : Cette technologie fonctionne comme une gomme magique pour la vidéo. Elle permet d’effacer d’un simple tapotement les objets ou personnes indésirables d’une séquence vidéo. Grâce à l’IA, l’outil identifie et supprime automatiquement l’élément sélectionné sans altérer la fluidité de la vidéo. Ce type de fonctionnalité pourrait devenir un atout majeur pour les créateurs de contenu, qui recherchent des outils de montage simples et efficaces.

realme, un acteur incontournable de la photo mobile ?

Avec ces annonces, realme confirme son ambition de devenir un acteur clé de la photographie mobile. En intégrant à la fois des innovations matérielles (capteur 1 pouce, objectifs interchangeables) et des outils logiciels basés sur l’IA, la marque montre une volonté d’innover sur tous les fronts.

Reste à savoir si ces technologies seront adoptées sur les prochains smartphones realme de série, ou si elles resteront des concepts expérimentaux. Quoi qu’il en soit, cette approche modulaire et l’IA appliquée à la photographie mobile ouvrent des perspectives inédites pour l’avenir des smartphones.