Accueil » MWC 2025 : Xiaomi 15 Ultra, Honor Alpha Plan, Nothing Phone (3a)… ce qui vous attend

MWC 2025 : Xiaomi 15 Ultra, Honor Alpha Plan, Nothing Phone (3a)… ce qui vous attend

MWC 2025 : Xiaomi 15 Ultra, Honor Alpha Plan, Nothing Phone (3a)... ce qui vous attend

Le Mobile World Congress 2025 approche à grands pas, et Barcelone s’apprête à devenir le centre mondial de l’industrie du smartphone du 3 au 6 mars. Si l’événement n’a plus tout à fait le prestige d’antan, il reste une plateforme incontournable où les plus grands fabricants dévoilent leurs dernières innovations.

L’édition de cette année sera largement dominée par l’intelligence artificielle (IA), avec des constructeurs qui promettent des avancées majeures dans l’intégration de l’IA dans nos smartphones. Voici un aperçu des annonces attendues des principaux acteurs du marché.

Xiaomi : Lancement mondial des Xiaomi 15 et 15 Ultra

Xiaomi dévoilera officiellement sa série Xiaomi 15 à l’international aujourd’hui, dimanche 2 mars. Si le Xiaomi 15 standard est disponible en Chine depuis octobre dernier, la grande star sera le Xiaomi 15 Ultra, qui met l’accent sur la photographie mobile.

À quoi s’attendre ?

Un quadruple capteur photo Leica incluant un impressionnant téléobjectif périscopique de 200 mégapixels, accompagné de trois capteurs de 50 mégapixels.

Un écran AMOLED 2K de 6,73 pouces avec une luminosité maximale dépassant les 3000 nits.

Snapdragon 8 Elite, jusqu’à 16 Go de RAM et 1 To de stockage.

Batterie de 6000 mAh avec charge rapide 90W et charge sans fil 50W.

Avec ces caractéristiques, le Xiaomi 15 Ultra pourrait bien revendiquer le titre de meilleur photophone du marché en 2025.

Nothing: Un focus sur l’IA avec le Phone (3a) et 3a Pro

Carl Pei et son équipe annonceront les Nothing Phone (3a) et Phone (3a)Pro le 4 mars.

Ce que l’on sait déjà :

Premier smartphone de la marque avec un triple capteur photo, incluant un téléobjectif périscopique 3x.

Une nouvelle fonctionnalité appelée « Essential Space », qui utiliserait l’IA pour capturer et organiser du contenu (notes, mémos vocaux, photos, etc.).

Un design transparent amélioré, fidèle à l’ADN de la marque.

Processeur Snapdragon 7s Gen 3, marquant un retour chez Qualcomm après un passage chez MediaTek.

Nothing semble suivre la tendance de l’IA pour se différencier dans un marché milieu de gamme ultra-concurrentiel.

Samsung : Une apparition discrète, mais un teasing du Galaxy S25 Edge ?

Samsung ne prévoit pas de grandes annonces cette année, mais un aperçu du Galaxy S25 Edge n’est pas exclu.

Teasé lors de l’événement Unpacked de janvier, le Edge serait une version extra-fine de la gamme Galaxy S25.

Il pourrait être présenté plus en détail, à l’instar de la Galaxy Ring l’an dernier.

Google : Quelques nouveautés pour Android et Gemini

Google ne fait jamais d’annonces majeures à MWC, mais dévoile généralement de nouvelles fonctionnalités pour Android.

En 2024, Google avait intégré Gemini dans Messages.

Cette année, on s’attend à de nouvelles mises à jour autour de l’IA et de l’assistant Gemini.

HMD : Un Nokia revisité ?

HMD tiendra une conférence de presse ce dimanche 2 mars avec un teasing mystérieux :

« Two icons. One device » : Un mélange entre le jeu Snake et le sponsoring du FC Barcelone.

Peut-être un smartphone brandé Barcelone ou un nouveau Nokia repensé.

HMD a déjà lancé ses premiers smartphones sous sa propre marque l’année dernière, et ce nouvel événement pourrait marquer une nouvelle étape pour l’entreprise.

Lenovo : Un ThinkBook Flip pliable en préparation

D’après Evan Blass, Lenovo dévoilera une nouvelle gamme de laptops et tablettes.

ThinkBook Flip : Un ordinateur portable pliable, combinant deux écrans pour une productivité accrue.

Honor : Une conférence axée sur l’IA avec le Alpha Plan

Honor ne dévoilera pas de nouveaux smartphones, mais annoncera son « Alpha Plan », un projet ambitieux autour de l’intelligence artificielle.

Lancement de l’AI Agent, une nouvelle approche des assistants IA autonomes.

Déploiement mondial de la technologie de détection des deepfakes.

Introduction d’une fonctionnalité de connectivité cross-système avec iOS.

Honor semble vouloir aller au-delà des smartphones et miser sur une stratégie écosystémique forte autour de l’IA.

Realme : Un capteur photo ultra-large et un téléphone qui change de couleur

Realme dévoilera le Realme 14 Pro en version globale, mais aussi un nouveau smartphone inédit.

Capteur ultra-large inspiré des appareils photo reflex.

Un dos qui change de couleur en fonction de la température.

La marque cherche clairement à se différencier sur le segment photo, tout en maintenant des prix abordables.

TCL : Toujours plus d’écrans Nxtpaper

TCL continue de miser sur ses écrans papier-like Nxtpaper, avec de nouveaux smartphones et tablettes équipés de cette technologie.

Conclusion : L’IA comme moteur d’innovation

MWC 2025 s’annonce comme l’édition la plus tournée vers l’IA à ce jour.

Xiaomi et Nothing veulent imposer l’IA dans la photographie mobile.

Honor et Google veulent développer un véritable assistant IA universel.

Samsung pourrait donner un premier aperçu d’une version ultra-fine du Galaxy S25.

Realme et TCL misent sur des innovations matérielles surprenantes.

Rendez-vous dès le 2 mars pour suivre toutes ces annonces en direct de Barcelone !