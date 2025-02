Qualcomm : 8 ans de mises à jour pour les smartphones Snapdragon !

Qualcomm Technologies a annoncé une extension du support logiciel et des mises à jour de sécurité pour certaines plateformes mobiles Snapdragon, atteignant désormais 8 ans de mises à jour consécutives. Cette initiative commence avec les appareils équipés du Snapdragon 8 Elite Mobile Platform et s’étendra progressivement aux futures générations de séries Snapdragon 8 et 7.

L’objectif de Qualcomm est de permettre aux utilisateurs de tirer un maximum de valeur de leurs smartphones, tout en offrant aux fabricants la possibilité d’assurer des mises à jour logicielles et de sécurité sur une période plus longue.

Une évolution majeure pour la longévité des smartphones Android

Avec cette nouvelle politique, les smartphones équipés des processeurs Snapdragon 8 Elite et des futures plateformes Snapdragon 8 et 7 pourront bénéficier de mises à jour Android et de correctifs de sécurité pendant 8 ans. Cette avancée marque un tournant pour les appareils sous Android, qui avaient jusqu’ici une durée de support bien inférieure à celle des iPhone. Qualcomm espère ainsi réduire l’obsolescence des smartphones et offrir une expérience plus sécurisée et durable aux utilisateurs.

Pour faciliter cette transition, Qualcomm s’appuie sur Project Treble, une initiative de Google qui vise à simplifier les mises à jour logicielles. Grâce à cette séparation entre le noyau Android et le code des fabricants, les mises à jour pourront être déployées plus rapidement, réduisant ainsi la charge de travail et les coûts pour les constructeurs.

Cette extension du support inclut également 2 mises à jour du noyau Android (ACK), renforçant ainsi la sécurité des appareils sur le long terme. En proposant un cycle de mises à jour aussi long, Qualcomm répond aux normes de cybersécurité internationales et s’aligne avec les attentes croissantes des consommateurs en matière de protection des données personnelles.

Un engagement qui dépend des fabricants

Bien que Qualcomm fournisse l’infrastructure nécessaire pour assurer 8 ans de support, la décision finale de proposer ces mises à jour revient aux constructeurs de smartphones. Certains fabricants pourraient choisir de ne pas suivre cette recommandation, en limitant volontairement la durée du support pour inciter au renouvellement des appareils.

Toutefois, Qualcomm assure que plusieurs fabricants ont déjà pris l’engagement d’offrir une prise en charge prolongée de leurs modèles. Cette initiative devrait ainsi encourager une plus grande transparence et une meilleure fiabilité des mises à jour dans l’écosystème Android.

Les smartphones plus anciens laissés de côté

Malheureusement, cette nouvelle politique ne s’applique pas aux modèles déjà sur le marché et équipés d’anciens processeurs Snapdragon. Qualcomm continuera à travailler avec les fabricants pour assurer un support minimal sur ces appareils, mais ils ne bénéficieront pas de cette extension de mises à jour.

Jusqu’à présent, seuls quelques modèles Android proposaient un support logiciel aussi long, comme les Galaxy S24 et Pixel 8, qui ont inauguré la norme des 8 ans de mises à jour. Avant cela, les smartphones comme les Galaxy S23 étaient limités à 4 ans de mises à jour Android et 5 ans de correctifs de sécurité.

Un tournant pour l’écosystème Android

Cette initiative marque une avancée majeure pour la longévité des smartphones Android et pourrait contribuer à réduire l’obsolescence programmée. En garantissant des mises à jour prolongées, Qualcomm offre aux utilisateurs une alternative plus pérenne et sécurisée, tout en permettant aux fabricants de proposer des modèles compétitifs face aux iPhone, réputés pour leur longévité logicielle.

Selon Chris Patrick, Senior Vice President chez Qualcomm, cette évolution permet de « fixer un nouveau standard en offrant plus de flexibilité aux OEMs et en améliorant l’expérience des utilisateurs ». De son côté, Seang Chau, Vice-président et Directeur général de la plateforme Android chez Google, affirme que cette collaboration avec Qualcomm est essentielle pour « garantir une expérience Android plus durable et plus sûre ».

Si cette stratégie est adoptée par les fabricants, elle pourrait transformer durablement le paysage des smartphones Android et renforcer leur compétitivité face à Apple. Reste à voir quels constructeurs joueront réellement le jeu !