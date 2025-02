Logitech PowerPlay 2 : le tapis de souris gaming qui recharge sans fil en continu !

Logitech G vient d’annoncer le PowerPlay 2, une version améliorée de son tapis de charge sans fil pour souris gaming. Conçu pour alimenter en continu les souris sans fil Logitech G pendant l’utilisation, ce nouveau modèle réduit l’épaisseur, augmente la surface de charge et devient plus abordable.

Le PowerPlay 2 sera disponible dès le 11 mars sur le site de Logitech et Amazon, au prix de 109 €.

PowerPlay 2, une expérience gaming sans interruption

Grâce à la technologie PowerPlay 2, les joueurs n’auront plus jamais à recharger manuellement leur souris. Contrairement aux autres solutions de charge sans fil qui nécessitent un arrêt du jeu ou un tapis de charge spécifique, ce système permet une alimentation continue, même en pleine session gaming.

Logitech G insiste sur le fait que l’autonomie infinie d’une souris est un véritable atout pour les joueurs compétitifs, leur garantissant des sessions de jeu prolongées sans interruption. Avec ce tapis, finis les câbles encombrants ou les pannes de batterie en pleine partie.

Un design plus fin et une zone de charge élargie

Le PowerPlay 2 apporte plusieurs améliorations notables par rapport à son prédécesseur :

Un design plus fin : le tapis ne fait que 3,5 mm d’épaisseur, offrant une expérience plus confortable sur le bureau.

: le tapis ne fait que 3,5 mm d’épaisseur, offrant une expérience plus confortable sur le bureau. Une surface de charge plus grande : la zone de recharge est élargie de 15 %, garantissant une meilleure captation de l’énergie par la souris.

: la zone de recharge est élargie de 15 %, garantissant une meilleure captation de l’énergie par la souris. Un passage à l’USB-C : exit le micro-USB vieillissant, place à une connectique plus moderne et universelle.

Le PowerPlay 2 utilise un champ électromagnétique basse fréquence capté par le PowerPlay 2 Charging Coin, un module intégré sous la souris qui capte l’énergie en continu.

Un système plug-and-play ultra pratique

L’installation du PowerPlay 2 est simple et rapide. Il suffit de brancher le tapis, insérer le Charging Coin dans la souris Logitech G et le chargement démarre immédiatement. Ce petit module de charge est interchangeable et peut être utilisé avec 10 modèles de souris Logitech G compatibles, garantissant ainsi une compatibilité étendue et une transition facile d’une souris à une autre.

Ce système est également totalement optimisé pour la technologie Lightspeed de Logitech G, assurant une connexion sans fil ultra-réactive sans compromis sur les performances.

Logitech continue d’innover sur un segment unique

Alors que certaines marques comme Razer ont abandonné leurs solutions de charge sans fil pour souris gaming, Logitech G continue de développer son écosystème PowerPlay avec cette nouvelle version plus accessible et optimisée.

Avec un tarif réduit et des améliorations bien pensées, le PowerPlay 2 s’impose comme la meilleure solution de charge sans fil continue pour les joueurs exigeants.