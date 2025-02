Accueil » YouTube : Veo 2 révolutionne Dream Screen avec des vidéos plus réalistes et personnalisables !

YouTube a déployé une mise à jour majeure de Dream Screen, son outil d’IA permettant de générer des arrière-plans uniques pour les Shorts. Désormais alimenté par Veo 2, le dernier modèle vidéo de Google DeepMind, Dream Screen améliore considérablement les capacités de création sur la plateforme.

Dina Berrada, Directrice Produit pour la création en IA générative chez YouTube, a annoncé que Veo 2 permet désormais de générer des clips vidéo indépendants, qui peuvent ensuite être intégrés aux Shorts. Cette nouveauté ouvre de nouvelles possibilités créatives aux créateurs de contenu, notamment pour ceux qui ont besoin de scènes spécifiques sans disposer des images appropriées.

Grâce à Veo 2, Dream Screen génère des vidéos de haute qualité sur divers sujets et styles. Ce modèle améliore également la vitesse de rendu et le réalisme des vidéos, notamment avec une meilleure physique et des mouvements humains plus naturels. Les utilisateurs peuvent aussi personnaliser leurs créations en choisissant des styles, des lentilles ou des effets cinématographiques.

Comment utiliser les nouvelles fonctionnalités dans YouTube Shorts ?

Créer un arrière-plan vidéo Ouvrez la caméra des Shorts. Sélectionnez l’option Fond vert, puis choisissez Dream Screen. Entrez une description (prompt), sélectionnez une image et appliquez-la comme arrière-plan vidéo.

Générer un clip vidéo Ouvrez la caméra des Shorts et appuyez sur le bouton Ajouter. Sélectionnez Créer, entrez un prompt, choisissez une image, puis appuyez sur Créer une vidéo. Définissez la durée souhaitée du clip.



Un marquage pour garantir la transparence

Pour éviter toute confusion entre les contenus générés par l’IA et ceux réalisés par des humains, YouTube applique des filigranes SynthID ainsi que des labels explicites sur ces vidéos.

Ces nouvelles fonctionnalités sont actuellement disponibles aux États-Unis, au Canada, en Australie et en Nouvelle-Zélande. Un déploiement global est prévu dans les mois à venir.