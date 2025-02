Vision Pro : Apple Intelligence et nouvelles fonctionnalités arrivent en avril !

Apple annonce l’arrivée de Apple Intelligence et de nouvelles fonctionnalités sur son casque Vision Pro avec la mise à jour visionOS 2.4 prévue pour avril. Téléchargement d’applications à distance, gestion des utilisateurs invités et galerie spatiale sont au programme.

Apple Intelligence, la suite d’outils d’IA d’Apple, sera disponible sur Vision Pro avec la mise à jour visionOS 2.4. Les fonctionnalités d’assistance à l’écriture, de génération d’images, d’intégration de ChatGPT et de résumé des notifications, entre autres, seront intégrées au casque. Une version bêta pour les développeurs est dès aujourd’hui disponible.

Grâce à Create Memory Movie, les utilisateurs pourront revivre leurs souvenirs de manière immersive. Il suffit de saisir une description ou une commande vocale pour qu’Apple Intelligence trouve la photo ou la vidéo correspondante et la transforme en un « film souvenir » à visualiser sur un écran virtuel géant ou dans un environnement virtuel.

Parmi les autres fonctionnalités, on retrouve Genmoji et Image Playground, un générateur d’images basé sur des prompts. Les notifications et les résumés prioritaires seront également disponibles, ainsi que Image Wand, qui permet de créer des images plus raffinées à partir de croquis. La recherche en langage naturel sera également possible dans l’application Photos.

Une nouvelle application de gestion pour iPhone permettra de télécharger des applications à distance sur le Vision Pro, de parcourir le contenu d’Apple Immersive et Spatial Video, d’accéder aux informations sur l’appareil, de configurer l’audio spatial personnalisé et d’enregistrer les informations sur les verres correcteurs ZEISS.

Galerie spatiale pour le Vision Pro

La mise à jour améliorera également la gestion des utilisateurs invités, permettant de partager temporairement le casque avec des amis ou la famille. Il sera possible de configurer les utilisateurs invités depuis un iPhone ou un iPad, et de diffuser le flux vidéo du casque sur un téléphone via AirPlay.

Apple crée une galerie spatiale rassemblant des photos, des vidéos et des panoramas spatiaux sélectionnés par Apple. La galerie mettra également en avant des partenariats avec des marques comme Red Bull et des contenus immersifs des coulisses des séries Apple TV+.

La version bêta d’Apple Intelligence sur visionOS est disponible dès aujourd’hui pour les développeurs. La mise à jour stable visionOS 2.4 sera déployée en avril, avec une possible version bêta publique auparavant.