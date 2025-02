Le Galaxy Z Fold 7 est actuellement testé avec One UI 7

Samsung poursuit le développement de son prochain smartphone pliable phare, le Galaxy Z Fold 7. La première version du firmware a été repérée sur les serveurs de Samsung, indiquant que les travaux ont débuté.

Le premier firmware du Galaxy Z Fold 7 (SM-F966U) a été découvert sur les serveurs de Samsung. Il s’agit de la version F966USQU0AYB3, basée sur Android 15 et One UI 7.x. Cette fuite confirme que Samsung passerait directement à One UI 7.x sans proposer de version 7.1.1, probablement en raison du retard du déploiement de la mise à jour stable de One UI 7.0.

Le Galaxy Z Fold 7 devrait proposer un nouveau mécanisme de charnière réduisant le pli de l’écran. Les écrans seraient également plus grands, avec une dalle externe de 6,5 pouces et une dalle interne pliable de 8 pouces.

Le stylet S Pen pourrait perdre certaines fonctionnalités au profit d’une finesse accrue. Le processeur serait le Snapdragon 8 Elite, et non un Exynos comme annoncé précédemment. La batterie ne devrait pas connaître d’augmentation de capacité notable.

Galaxy Z Fold 7, une caméra prometteuse

Le Galaxy Z Fold 7 pourrait embarquer un capteur photo principal de 200 mégapixels, un objectif ultra grand-angle, un téléobjectif 3x et une caméra sous l’écran améliorée.

Avec des écrans plus grands, une charnière améliorée et une finesse accrue, le Galaxy Z Fold 7 s’annonce comme l’un des smartphones pliables les plus aboutis du marché. Il faudra toutefois attendre sa sortie pour confirmer ces informations et découvrir l’étendue des améliorations et des compromis réalisés par Samsung.