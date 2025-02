Comment tester DeepSeek sur Mac : l’IA qui fonctionne sans Internet !

DeepSeek est une nouvelle intelligence artificielle venue de Chine qui suscite un grand intérêt dans l’industrie de l’IA. Si la plupart des discussions tournent autour de son modèle phare capable de rivaliser avec ChatGPT, DeepSeek propose également des modèles plus légers qui peuvent fonctionner directement sur un ordinateur personnel.

Sur un Mac, les résultats sont particulièrement impressionnants.

Comment installer DeepSeek sur Mac ?

Il existe deux méthodes principales pour exécuter DeepSeek sur macOS : via Ollama (avec Docker) ou LM Studio. La seconde option est la plus simple et la plus accessible.

La première étape consiste à télécharger et installer LM Studio. Une fois l’application lancée, elle propose d’utiliser un modèle DeepSeek de 7 milliards de paramètres (7B), mais il est possible de choisir un modèle plus grand. Pour une meilleure performance, la version DeepSeek 14B est recommandée si la configuration de votre Mac le permet.

Pour l’installer, il suffit de taper « DeepSeek » dans la barre de recherche de LM Studio, de sélectionner DeepSeek 14B et de le télécharger. Une fois l’installation terminée, il est possible de charger le modèle et de commencer à interagir avec l’IA.

Quelle configuration pour exécuter DeepSeek ?

La performance de DeepSeek dépend largement des spécifications du Mac. Dans ce test, l’IA a été installée sur un MacBook Pro M1 Pro avec 16 Go de RAM, une configuration permettant de faire tourner confortablement le modèle 7B, mais rencontrant un plus de difficulté pour le modèle 14B.

Pour les Mac avec 8 Go de RAM, seul le modèle 7B est recommandé, bien que son exécution puisse être plus lente. L’élément clé est la mémoire vive : l’IA doit tenir intégralement dans la mémoire GPU, sans quoi ses performances se dégradent fortement.

DeepSeek 14B vs ChatGPT o3 Mini : Comparaison des performances

Pour évaluer la qualité de DeepSeek 14B, il a été comparé à ChatGPT o3 Mini sur plusieurs tâches. Lorsqu’on demande aux deux modèles d’écrire une lettre de motivation pour un poste dans l’intelligence artificielle, les réponses sont cohérentes et grammaticalement correctes. Toutefois, ChatGPT o3 Mini parvient bien mieux à adopter le ton et la personnalité.

Un autre test demandait aux IA d’expliquer l’énergie solaire à un enfant de 5ᵉ année. Ici encore, si DeepSeek 14B fournit une réponse satisfaisante, celle de ChatGPT o3 Mini est plus fluide et mieux structurée.

De manière générale, DeepSeek 14B se rapproche du niveau de ChatGPT lors de sa première version publique, mais reste en retrait face aux modèles récents comme o3 Mini. Cependant, il est assez performant pour répondre à la plupart des besoins classiques, et le fait qu’il tourne localement sur un ordinateur portable est un énorme avantage.

DeepSeek : une alternative locale et privée à ChatGPT

Utiliser DeepSeek en local présente plusieurs intérêts, notamment en matière de confidentialité. Contrairement aux IA basées sur le cloud, il ne nécessite pas d’envoyer de données personnelles sur un serveur distant, éliminant ainsi certaines préoccupations liées à la collecte d’informations.

Toutefois, il faut garder à l’esprit plusieurs limites :

Il existe de nombreuses versions modifiées de DeepSeek, dont la qualité peut varier.

Le modèle phare de DeepSeek (671B), rival de ChatGPT, nécessite une puissance de calcul énorme et n’est pas disponible sur ordinateur personnel.

Les modèles 7B et 14B sont bien plus légers, mais également plus sujets aux erreurs et aux approximations.

Faut-il utiliser DeepSeek sur Mac ?

DeepSeek représente une avancée significative en matière d’IA locale. Bien qu’il soit moins performant que ChatGPT o3 Mini, il est suffisant pour de nombreuses tâches courantes et offre l’avantage de fonctionner sans connexion internet.

Même si son temps de réponse est parfois plus long, il reste une alternative intéressante pour ceux qui cherchent à utiliser un LLM sans compromettre leur confidentialité. Avec le développement de nouveaux modèles, DeepSeek pourrait bien gagner en puissance et devenir une véritable alternative aux IA cloud comme ChatGPT ou Gemini.