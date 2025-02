Meta : LlamaCon, une conférence dédiée à l’IA open source en avril !

Meta organisera LlamaCon, une nouvelle conférence dédiée aux développements de l’intelligence artificielle open source, le 29 avril 2025. Cet événement permettra aux développeurs de découvrir les dernières avancées de Meta en matière d’IA et de créer des applications et des produits innovants.

L’événement fait suite à « la croissance et l’élan sans précédent de notre collection de modèles et d’outils open source Llama », dans un article d’annonce. L’entreprise n’a pas donné de détails supplémentaires, tels que le lieu de la conférence ou le prix des billets, mais elle promet d’en donner davantage « dans les semaines à venir ».

LlamaCon : un événement centré sur l’IA open source :

LlamaCon, qui tire son nom du modèle d’IA open source de Meta, Llama, mettra en avant les progrès réalisés dans ce domaine. Meta promet de partager des informations et des outils pour aider les développeurs à exploiter le potentiel de l’IA open source.

La conférence annuelle de Meta, Meta Connect, se tiendra quant à elle du 17 au 18 septembre 2025. Cet événement sera l’occasion de découvrir les dernières innovations de Meta en matière de réalité virtuelle et augmentée, notamment avec des mises à jour de Meta Horizon. La conférence promet de « lever le voile sur la technologie de demain ».

Investissements massifs dans l’IA

Meta prévoit d’investir des milliards de dollars dans l’IA cette année et pourrait également lancer une nouvelle paire de lunettes connectées. Les lunettes connectées Ray-Ban Meta, développées en partenariat avec EssilorLuxottica, se sont vendues à 2 millions d’unités depuis leur lancement en octobre 2023.

« Cette année sera déterminante pour l’IA », a écrit Mark Zuckerberg. « En 2025, je m’attends à ce que Meta AI soit le principal assistant au service de plus d’un milliard de personnes, à ce que Llama 4 devienne le principal modèle de pointe et à ce que nous mettions en place un ingénieur en IA qui commencera à contribuer de plus en plus à nos efforts de R&D ».

Avec LlamaCon et Meta Connect, Meta réaffirme son engagement envers l’innovation et le développement de l’intelligence artificielle. Ces événements permettront aux développeurs et au grand public de découvrir les dernières avancées de Meta et d’explorer le potentiel de l’IA pour façonner le futur de la technologie.