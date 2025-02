Pixel 9a : Des rendus haute qualité dévoilent un design élégant et quatre coloris !

Google semble avoir du mal à garder ses secrets, et les fuites concernant son prochain téléphone milieu de gamme, le Pixel 9a, se multiplient. Alors que l’annonce officielle est prévue pour le 19 mars et la disponibilité en magasin pour le 26 mars, @Sudhanshu1414 a partagé des rendus de haute qualité du Pixel 9a, sans filigrane, offrant un aperçu complet de l’appareil.

Le Pixel 9a se dévoile sous tous les angles, arborant quatre couleurs : noir, rose, or et bleu, comme prévu précédemment. Bien que ces noms ne soient peut-être pas les appellations marketing officielles, on s’attend à ce qu’ils soient commercialisés sous les noms d’Obsidian, Peony, Porcelain et Iris. Comme le laissaient présager les rendus précédents, Google abandonne les courbes pour un design plus moderne et anguleux.

Le bleu rappelle légèrement le bleu Ultramarine de l’iPhone 16, du moins en termes de teinte. C’est une couleur intrigante avec un cadre assorti. Le rose du Pixel 9a est vif et éclatant, donnant un aspect résolument joyeux. Deux couleurs plus classiques, le noir (Volcanique) et un blanc doré (Porcelaine), complètent la palette. Le Porcelaine apparaît comme une teinte de blanc chaud avec un soupçon d’or sur le cadre. Le noir est assez standard, mais il semble être un noir profond et non un gris foncé.

Pixel 9a, un design minimaliste et moderne

Encadré par un cadre métallique complètement plat et dépourvu de la barre de caméra présente sur le Pixel 9, plus cher, le Pixel 9a affiche un look minimaliste et moderne. Il reste reconnaissable comme un téléphone Google, ce qui est un atout, car de nombreux smartphones se ressemblent de plus en plus.

Deux capteurs de caméra arrière sont disposés horizontalement dans un bloc de caméra en forme de pilule, et le logo Google classique reste centré à l’arrière. Les bords à l’avant du téléphone peuvent encore sembler un peu épais pour certains, mais au moins, ils semblent désormais symétriques, contrairement au Pixel 8a. Le prédécesseur avait un bord inférieur légèrement plus épais que les autres, mais les bords symétriques sont désormais la norme, et Google s’y conforme.

Le côté droit du smartphone loge les boutons de volume et d’alimentation, tandis qu’il n’y a rien sur le côté gauche. Les lignes d’antenne sont visibles dans le cadre métallique.

Spécifications attendues

Le Pixel 9a devrait être équipé de la puce Tensor G4 de Google, de 8 Go de RAM et de 128 Go ou 256 Go de stockage. Il aura probablement un écran de 6,28 pouces, plus grand que celui de son prédécesseur. Quant à la caméra, elle devrait être en grande partie le même, avec un capteur photo principal de 48 mégapixels et un ultra grand-angle de 13 mégapixels. Le téléphone serait alimenté par une batterie de 5 100 mAh, soit 13 % de plus que le Pixel 8a.

Des coques pour le Pixel 9a ont récemment été divulguées, corroborant les rumeurs précédentes concernant la simplification de la barre de caméra par Google. Le Pixel 9a devrait commencer à 549 euros, tandis que la version 256 Go devrait coûter 40 euros de plus que le Pixel 8a, soit 649 euros.

Le Pixel 9a devra faire face à une concurrence féroce pour le titre de meilleur téléphone milieu de gamme de 2025. Il devra notamment affronter un iPhone SE 4 amélioré qui pourrait être doté d’une puce A16 (présente dans l’iPhone 16) et d’un look plus moderne. Du côté d’Android, on s’attend à un Nothing Phone (3a) au design élégant et au prochain Samsung Galaxy A56.