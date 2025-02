Huawei MatePad Pro 13.2 : Écran OLED flexible, PaperMatte et stylet M-Pencil !

Après son lancement en Chine l’année dernière, la Huawei MatePad Pro 13.2 est désormais disponible sur le marché mondial. Cette tablette haut de gamme se distingue par son écran OLED flexible de 13,2 pouces, sa technologie PaperMatte innovante, son stylet M-Pencil de 3ème génération et sa batterie longue durée avec charge rapide.

La MatePad Pro 13.2 est dotée d’un écran OLED flexible de 13,2 pouces avec une résolution de 2880 x 1920 pixels et un taux de rafraîchissement de 144 Hz. Son rapport écran/corps ultra-élevé de 94 % offre une expérience visuelle immersive. La technologie PaperMatte, grâce à un film optique innovant et une technologie de gravure, réduit les reflets et l’éblouissement pour un confort visuel optimal, même en cas d’utilisation prolongée. La luminosité maximale de 2000 nits et la prise en charge HDR Vivid garantissent des images éclatantes et détaillées.

La tablette est compatible avec le stylet M-Pencil de 3e génération, offrant une latence ultra-faible pour une expérience d’écriture et de dessin naturelle. L’application GoPaint est spécialement conçue pour le dessin, tandis que l’application Huawei Notes facilite la prise de notes.

Huawei MatePad Pro 13.2 : Performance et autonomie au rendez-vous

La MatePad Pro 13.2 est équipée de 12 Go de RAM et de 256 Go ou 512 Go de stockage. Elle fonctionne sous HarmonyOS 4.3. Sa batterie double cellule de 5050 mAh (équivalente à 10 100 mAh) offre une autonomie impressionnante. Huawei annonce 380 jours d’autonomie en veille. La charge rapide Turbo de 100W permet d’atteindre 85 % de charge en 40 minutes et une charge complète en 55 minutes.

La tablette intègre un appareil photo principal de 13 mégapixels avec ouverture f/1.8 et autofocus, un objectif ultra grand-angle de 8 mégapixels avec ouverture f/2.2 et une caméra frontale de 16 mégapixels avec ouverture f/2.0. Elle prend en charge l’enregistrement vidéo jusqu’à 1080p à 30 images par seconde.

La MatePad Pro 13.2 est également équipée d’un capteur d’empreintes digitales sur le bouton latéral, du Wi-Fi double bande, du Bluetooth 5.2, du GPS et d’un port USB 3,1 Gen 1. Elle offre une prise en charge de la double communication par satellite, six haut-parleurs avec HUAWEI SOUND et quatre microphones.

Disponibilité et prix

La Huawei MatePad Pro 13.2 est disponible en Premium Gold et en noir. Son prix est de 1 199,99 euros pour le modèle 12 Go + 512 Go en Europe, avec clavier, M-Pencil et souris sans fil offerts pour une durée limitée. Le lancement débutera le 27 février.

La Huawei MatePad Pro 13.2 est une tablette premium qui séduira les créatifs et les professionnels à la recherche d’un appareil performant, polyvalent et doté d’un écran exceptionnel. Sa technologie PaperMatte, son stylet M-Pencil, son autonomie et sa charge rapide en font un outil idéal pour travailler, créer et se divertir.