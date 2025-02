Huawei FreeArc : les écouteurs sans fil nouvelle génération qui s’enroulent autour de l’oreille !

Huawei a lancé sa première vague de produits de 2025 au Japon, dévoilant notamment la Watch D2 et les FreeBuds Pro 4. Cependant, la star de l’événement fut sans conteste les Huawei FreeArc, une approche novatrice des écouteurs sans fil.

Oubliez les traditionnels intra-auriculaires : les FreeArc adoptent un design ouvert en forme de crochet qui s’enroule autour de l’oreille pour un maintien sûr et confortable. Une véritable bouffée d’air frais dans le monde de l’audio, combinant durabilité, stabilité et une expérience d’écoute ouverte.

Caractéristiques techniques des Huawei FreeArc

Les FreeArc se distinguent par leur conception ouverte et leur forme unique en crochet, les éloignant des options intra-auriculaires classiques. Chaque écouteur est fabriqué à partir d’un alliage à mémoire de forme Ni-Ti et de silicone liquide 35A, des matériaux que l’on retrouve généralement dans les applications aérospatiales et médicales.

Selon Huawei, cette combinaison rend les écouteurs à la fois flexibles et doux pour la peau. Ils ont également été soumis à des tests de durabilité rigoureux, l’entreprise affirmant qu’ils peuvent supporter plus de 20 000 flexions et conserver leur forme jusqu’à 5 ans.

Les écouteurs présentent une conception en deux parties, reliées par ce que Huawei appelle un pont en C. La batterie se trouve à l’arrière, tandis que le haut-parleur, surnommé la « boule acoustique », repose sur l’oreille. Un concept similaire aux FreeClip de Huawei, mais avec un nouveau facteur de forme. Chaque écouteur pèse 8,9 grammes, ce qui est un peu lourd, mais, comme le poids est uniformément réparti, cela ne devrait pas poser de problème au quotidien.

Les FreeArc sont disponibles en vert herbe, blanc et noir et intègrent un haut-parleur de 17 x 12 mm très sensible pour des basses profondes. À l’intérieur, on trouve un diaphragme composite plaqué titane et un aimant en néodyme haute performance pour optimiser la clarté du son. Huawei met également en avant une conception anti-fuite sonore qui aide à gérer la transmission des ondes, tandis qu’un système à double microphone réduit le bruit du vent à des vitesses allant jusqu’à 4 m/s pour des appels plus clairs. Pour la connectivité, Huawei utilise une disposition d’antenne personnalisée pour assurer une liaison stable avec votre téléphone.

Prix et disponibilité

L’autonomie de la batterie est annoncée à 28 heures avec l’étui, et une charge de 10 minutes offre jusqu’à 3 heures d’écoute. Les FreeArc bénéficient également d’un indice de protection IP57 contre la poussière et l’eau.

Les Huawei FreeArc sont au prix de 18 800 yens (environ 120 euros) et seront commercialisés en Chine et sur d’autres marchés mondiaux prochainement. Les détails de disponibilité spécifiques pour les différentes régions devraient être annoncés ultérieurement.