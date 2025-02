Gemini Live : Des sous-titres en temps réel pour une meilleure accessibilité !

Gemini Live se distingue des assistants vocaux traditionnels par une expérience plus interactive et fluide, permettant des conversations naturelles avec l’IA. Cependant, son fonctionnement exclusivement vocal pose problème en environnements bruyants et pour les personnes malentendantes.

Selon Android Authority, la dernière bêta de l’application Google (v16.6.23) intègre des références à une nouvelle fonctionnalité : les sous-titres en temps réel pour les réponses de Gemini Live.

Fonctionnement :

Un bouton permettra d’afficher les réponses sous forme de texte.

Une option « Préférences de sous-titres » dans les paramètres de Gemini Live offrira des réglages sur la taille et le style du texte.

Une meilleure accessibilité pour tous :

Facilite l’utilisation en public ou en milieux bruyants.

Améliore l’accessibilité pour les personnes sourdes ou malentendantes.

Rend l’outil moins intrusif dans les espaces partagés.

Gemini Live : une IA collaborative et gratuite

D’abord réservé aux utilisateurs Gemini Advanced, Gemini Live est désormais gratuit sur Android et iOS. Il permet de brainstormer, planifier des événements, organiser des projets professionnels, tout en facilitant la collaboration avec des images et vidéos.

Les sous-titres restent en phase de test et ne sont pas encore déployés au grand public. Google pourrait les annoncer officiellement dans une prochaine mise à jour.