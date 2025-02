iPhone Pro : Un cycle de renouvellement plus court, l’occasion en profite !

Une nouvelle étude de Counterpoint révèle que les utilisateurs d’iPhone Pro ont tendance à renouveler leurs appareils plus fréquemment que ceux qui possèdent des modèles de base.

En moyenne, les propriétaires de modèles Pro remplacent leur iPhone tous les 2,75 ans, contre 3,15 ans pour les utilisateurs de modèles non Pro.

Cette tendance s’explique par un changement de mentalité chez les utilisateurs d’iPhone. Les propriétaires de modèles Pro se perçoivent souvent comme des innovateurs ou des early adopters, désireux de rester à la pointe de la technologie. Ils sont également plus enclins à influencer les décisions d’achat de leur entourage.

Les utilisateurs de modèles de base sont de plus en plus nombreux à migrer vers la gamme Pro, attirés par des fonctionnalités exclusives, telles que les appareils photo avancés, les écrans ProMotion et les matériaux haut de gamme.

Ce cycle de renouvellement plus court a un impact sur le marché de l’occasion. L’augmentation du nombre de modèles Pro en revente devrait améliorer la disponibilité des appareils reconditionnés, notamment en Inde et en Asie du Sud-Est, où la demande pour les iPhone d’occasion est forte.

L’iPhone 16e : une nouvelle porte d’entrée

Le lancement de l’iPhone 16e, qui intègre Face ID et un écran OLED, pourrait accélérer cette tendance. Avec un prix attractif, l’iPhone 16e pourrait devenir le modèle idéal pour les primo-accédants et les utilisateurs d’Android souhaitant passer à l’iPhone.

L’étude souligne également le succès croissant d’Apple auprès des utilisateurs d’Android. Près de la moitié des propriétaires d’iPhone interrogés utilisaient auparavant des appareils Android, principalement des Samsung et des Google.

Les utilisateurs de modèles Pro renouvellent leurs iPhone plus rapidement, influencés par leur désir d’innovation et les fonctionnalités exclusives offertes par ces modèles. Apple tire parti de cette tendance en proposant des innovations qui incitent à la mise à niveau, tandis que le marché de l’occasion s’adapte à l’arrivée de plus en plus de modèles Pro.