Xiaomi 16 Pro : un écran plat révolutionnaire avec des bordures plus fines que l’iPhone 16 Pro !

Le Xiaomi 16 Pro pourrait introduire un écran innovant avec un design plat et des bordures ultra-minces, selon une fuite de Digital Chat Station.

Bien que le modèle exact ne soit pas explicitement mentionné, les médias chinois spéculent qu’il s’agit du Xiaomi 16 Pro. D’après la fuite, l’appareil disposera d’un écran LTPO OLED de 6,85 pouces, offrant une résolution 2K et un taux de rafraîchissement de 120 Hz.

L’une des avancées majeures viendrait de l’intégration de la technologie LIPO, permettant un design aux bordures encore plus fines et uniformes que celles des iPhone 16 Pro, qui affichent actuellement des bordures latérales de 1,44 mm et supérieures/inférieures de 1,41 mm.

Xiaomi a l’habitude d’équiper ses modèles Pro et Ultra d’écrans similaires. Par exemple, les Xiaomi 12 Pro et 12S Ultra, ainsi que les 13 Pro et 13 Ultra, partageaient la même taille d’écran. Le Xiaomi 15 Ultra, attendu avec un écran de 6,73 pouces, suit cette tendance.

Il est donc probable que le Xiaomi 16 Ultra adopte lui aussi une dalle de 6,85 pouces, à l’instar du 16 Pro.

Outre le Xiaomi 16 Pro, une tendance pour les écrans plats

Les fuites suggèrent également une transition généralisée vers des écrans plats pour les flagships de 2025. La source a récemment affirmé que toute la gamme OPPO Find X9, qui comprendrait quatre modèles, arborerait un écran totalement plat.

Le Xiaomi 16 Pro devrait être lancé en octobre 2025 avec le processeur Snapdragon 8 Elite 2, tandis que le modèle Ultra utiliserait la même puce mais arriverait au premier semestre 2026.