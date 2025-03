Reddit : Bientôt des subreddits payants, accessibles uniquement par abonnement !

Lors d’un récent appel aux investisseurs, Steve Huffman, PDG de Reddit, a annoncé que la plateforme prévoit d’introduire des subreddits payants, accessibles uniquement par abonnement. Cette annonce survient peu après que Reddit a enregistré son premier bénéfice trimestriel, atteignant 29,9 millions de dollars au troisième trimestre 2024.

Si le concept n’est pas totalement nouveau, il reste encore flou quant à sa mise en œuvre. Steve Huffman a confirmé que cette initiative était en cours de développement, tout comme d’autres fonctionnalités clés, telles que Reddit Answers.

Comment cela pourrait fonctionner ?

Bien que Huffman n’ait pas donné de détails précis, il a laissé entendre que ces subreddits payants seraient de nouvelles communautés, et qu’aucun subreddit existant ne passerait derrière un paywall. En août 2024, il avait déjà rassuré les utilisateurs en affirmant que la version gratuite de Reddit resterait une priorité et continuerait de prospérer.

L’idée d’un espace réservé aux abonnés existe déjà sur Reddit. Par exemple, le subreddit r/Lounge est uniquement accessible aux utilisateurs possédant Reddit Gold, un statut obtenu via des achats ou des récompenses offertes par d’autres membres. Ce modèle pourrait servir d’inspiration pour les futurs subreddits payants.

Une rémunération pour les contributeurs ?

Une question reste en suspens : les utilisateurs seront-ils rémunérés pour leur contenu dans ces subreddits payants ? Actuellement, Reddit propose le Contributor Program, qui permet aux créateurs de contenu de gagner de l’argent en fonction des récompenses et de l’engagement de leurs publications. Cependant, atteindre le seuil de paiement (fixé à 1 000 Reddit Gold, soit environ 10 dollars) peut s’avérer compliqué.

Sans rémunération claire pour les créateurs, l’attrait des subreddits payants pourrait être limité. Reddit devra proposer une réelle valeur ajoutée pour convaincre les utilisateurs de s’abonner à ces communautés exclusives.

Quel impact pour l’avenir de Reddit ?

Aucune date officielle n’a été annoncée pour le lancement de ces subreddits payants, mais il est probable que cette initiative voie le jour d’ici fin 2025. Si Reddit réussit à trouver un équilibre entre contenu exclusif et engagement de sa communauté, ce modèle pourrait ouvrir une nouvelle source de revenus pour la plateforme.

Toutefois, Reddit devra également faire face à un défi majeur : éviter une fracture entre les utilisateurs gratuits et payants. Si la majorité des discussions les plus intéressantes deviennent payantes, la plateforme pourrait perdre son caractère communautaire et accessible, qui fait aujourd’hui son succès.