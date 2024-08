Accueil » Reddit introduit la recherche par IA et explore les subreddits premium

Reddit se prépare à lancer des pages de résultats de recherche alimentées par l’IA, rejoignant ainsi Google et Microsoft dans cette tendance croissante. Steve Huffman, co-fondateur et PDG de Reddit, a annoncé cette initiative lors du dernier appel de résultats de la société.

Ces nouvelles pages auront pour but de « résumer et recommander du contenu », aidant les utilisateurs à « approfondir » leurs recherches et à découvrir de nouvelles communautés sur Reddit.

Huffman a expliqué que Reddit utilisera un mélange de technologies internes et tierces pour alimenter cette nouvelle fonctionnalité. Les tests devraient débuter d’ici la fin de l’année. Cette initiative fait suite à des partenariats stratégiques, notamment avec OpenAI et Google, visant à intégrer des modèles de langage avancés et à optimiser les performances publicitaires.

Outre les résultats de recherche alimentés par l’IA, Reddit explore de nouvelles sources de revenus en dehors de la publicité traditionnelle. Huffman a mentionné la possibilité d’introduire des subreddits payants, offrant du contenu exclusif et des zones privées. Cela permettrait à Reddit de diversifier ses sources de revenus tout en offrant de nouvelles opportunités aux créateurs de contenu.

Je pense que la version existante, altruiste et gratuite de Reddit continuera d’exister et de prospérer comme elle l’a toujours fait. Mais maintenant, nous ouvrirons la porte à de nouveaux cas d’utilisation, à de nouveaux types de subreddits qui pourront être construits avec du contenu exclusif ou des zones privées, ce genre de choses. — Steve Huffman, co-fondateur et PDG de Reddit, août 2024

Lors du deuxième trimestre, Reddit a rapporté 342,3 millions d’utilisateurs actifs hebdomadaires, une augmentation de 57 % par rapport à l’année précédente. Les revenus ont également grimpé à 281,2 millions de dollars, surpassant les estimations de Wall Street fixées à 253,8 millions de dollars.

Plus tôt cette année, Reddit s’est associé à OpenAI pour développer des fonctionnalités pilotées par l’IA destinées aux utilisateurs et aux modérateurs. Cet accord permet également à OpenAI d’utiliser les données de Reddit pour améliorer ses modèles. Reddit a également signé un accord similaire avec Google et a récemment acquis la startup Memorable AI pour améliorer les performances publicitaires sur la plateforme.

Ces initiatives montrent clairement que Reddit se positionne pour tirer parti des technologies de l’IA, non seulement pour améliorer l’expérience utilisateur, mais aussi pour explorer de nouvelles avenues de monétisation et de croissance. Alors que la communauté Reddit continue de croître, ces innovations pourraient offrir des opportunités intéressantes tant pour les utilisateurs que pour les créateurs de contenu.