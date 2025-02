Accueil » Telegram : L’IA s’invite dans la recherche de stickers, et bien plus encore !

Telegram : L’IA s’invite dans la recherche de stickers, et bien plus encore !

Telegram : L'IA s'invite dans la recherche de stickers, et bien plus encore !

Telegram a déployé une série de nouvelles fonctionnalités dans sa dernière version (v11.7.3), offrant plusieurs améliorations pour enrichir l’expérience des utilisateurs. Voici ce qui est nouveau :

1. Recherche de stickers alimentée par l’IA

Telegram étend la recherche alimentée par l’IA pour inclure des millions de stickers et emojis personnalisés téléchargés par les utilisateurs, précédemment limitée à 40 000 stickers officiels.

Vous pouvez désormais rechercher des mots-clés complexes comme « singe pensif » ou « chien de l’espace » en 29 langues, dont l’anglais, l’espagnol, l’arabe et l’hindi.

2. Copier le lien vidéo avec l’horodatage

Vous pouvez désormais partager des liens vidéo avec un horodatage, dirigeant ainsi les spectateurs vers un moment spécifique de la vidéo.

Il suffit de taper sur la flèche de partage dans le lecteur vidéo pour inclure l’horodatage actuel, afin que la vidéo commence au moment exact que vous souhaitez mettre en avant.

3. Couverts vidéo pour les chaînes

Telegram permet désormais aux utilisateurs de définir des photos de couverture personnalisées pour les vidéos publiées dans les chaînes.

Grâce à l’éditeur vidéo, vous pouvez ajouter du texte, des stickers et des emojis pour sélectionner un cadre comme couverture. Pour définir une couverture, appuyez sur l’icône à trois points dans l’éditeur et choisissez « Modifier la couverture ».

4. Progression sauvegardée des vidéos

Les vidéos sauvegardent désormais automatiquement votre progression, vous permettant de mettre en pause et de reprendre la lecture là où vous l’avez laissée.

De plus, toutes les vidéos prennent désormais en charge la lecture en image dans l’image, vous permettant de multitâcher pendant que vous regardez.

5. Réactions étoilées en tant que chaîne

Les utilisateurs peuvent désormais envoyer des réactions en étoiles aux publications des chaînes. Cette fonctionnalité offre une plus grande confidentialité, car les réactions proviennent de la chaîne elle-même et non de l’utilisateur individuel.

Les réactions étoilées ont toujours été anonymes, garantissant que les noms des utilisateurs restent cachés.

6. Parcourir les bots similaires

Les profils de bots affichent désormais une liste de bots similaires, facilitant la découverte de services populaires, d’outils et de jeux sur la plateforme.

Disponibilité

Les mises à jour sont désormais disponibles pour tous les utilisateurs iOS et utilisateurs Android ayant téléchargé Telegram.

Avec ces nouvelles fonctionnalités, Telegram continue d’améliorer ses services, offrant ainsi une expérience enrichissante pour la communication, la créativité et le divertissement !