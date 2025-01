Accueil » iPhone 17 : Dynamic Island inchangée, iPhone 17 Air et puce A19 !

iPhone 17 : Dynamic Island inchangée, iPhone 17 Air et puce A19 !

L’analyste renommé Ming-Chi Kuo a partagé ses prédictions sur la future gamme iPhone 17, prévue pour septembre 2025. Selon lui, la taille de l’actuelle Dynamic Island devrait rester inchangée, contredisant les affirmations de Jeff Pu qui prévoyait une réduction significative grâce à la technologie metalens pour le Face ID sur les modèles Pro.

Introduit avec les iPhone 14 Pro en 2022, la Dynamic Island a marqué une évolution majeure par rapport à l’encoche traditionnelle. Ce design interactif et moins intrusif a été adopté dans toute la gamme iPhone 15 et devrait rester identique dans les iPhone 17, selon Kuo.

Alors que des rumeurs persistantes évoquent un avenir avec un écran totalement sans découpe, ces avancées semblent encore hors de portée dans un futur proche.

Cependant, la Dynamic Island pourrait faire son entrée sur l’iPhone SE 4, qui abandonnerait le bouton Home au profit d’un écran bord à bord avec Face ID. Une fuite récente de Evan Blass suggère une refonte majeure de ce modèle économique, le rapprochant des versions haut de gamme.

iPhone 17, une gamme élargit avec l’iPhone 17 Air

La gamme iPhone 17 inclurait quatre modèles : iPhone 17, iPhone 17 Air, iPhone 17 Pro et iPhone 17 Pro Max. L’iPhone 17 Air, un nouvel ajout, pourrait se démarquer par son design ultra-fin de seulement 5,5 mm d’épaisseur, accompagné d’un dos en verre premium et d’un cadre en aluminium. Ce modèle chercherait à séduire les amateurs d’appareils légers et élégants.

Les variantes Pro devraient apporter des innovations matérielles importantes :

Processeur A19 Pro, la prochaine génération de puces d’Apple, offrant des performances accrues.

Écrans OLED de 6,9 pouces pour le Pro Max et 6,3 pouces pour le Pro, tous deux avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz.

Nouvelle disposition horizontale des modules caméra, remplaçant l’actuel agencement triangulaire des iPhone 16.

Les modèles standards (iPhone 17 et 17 Air) seraient équipés du processeur A19 standard et d’écrans OLED à 120 Hz de 6,1 pouces et 6,6 pouces, respectivement.

Une attente mesurée

Alors que la Dynamic Island reste inchangée, l’introduction de l’iPhone 17 Air, les avancées en matière de processeurs, et un potentiel redesign des modèles Pro promettent de captiver l’attention des consommateurs. Pourtant, l’absence de changements radicaux pour la Dynamic Island pourrait décevoir ceux qui espéraient une expérience plus immersive.

Avec une sortie prévue en 2025, la gamme iPhone 17 pourrait marquer un pas significatif dans certaines directions tout en consolidant des choix de design déjà établis.