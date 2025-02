Voici un autre point fort du Galaxy S25 Edge par rapport au Galaxy S25

Annoncé lors de l’événement Unpacked de Samsung, le Galaxy S25 Edge se profile comme un ajout intéressant à la gamme ultra-haut de gamme de Samsung. Bien qu’il ne soit pas révolutionnaire, ce modèle pourrait offrir plusieurs avantages par rapport aux Galaxy S25 et S25+. Voici ce que nous savons jusqu’à présent sur ce nouveau smartphone.

Le Galaxy S25 Edge se distingue par son design ultra-fin, avec une épaisseur de moins de 6 mm et un poids inférieur à celui du modèle « standard » Galaxy S25. Selon les dernières rumeurs, la capacité de la batterie serait de 3 900 mAh, ce qui est respectable pour un appareil aussi fin. Bien que ce chiffre soit inférieur à celui des modèles Galaxy S25+ et S25 Ultra, il reste impressionnant étant donné les dimensions du Galaxy S25 Edge.

Le Galaxy S25 Edge sera plus grand que le Galaxy S25 de 6,2 pouces, avec des dimensions de 158,2 mm de hauteur et 75,5 mm de largeur. Ces dimensions laissent présager un écran d’environ 6,8 pouces. Malgré sa taille imposante, Samsung semble avoir réussi à rendre ce modèle plus léger que le S25, ce qui est un exploit d’ingénierie notable.

Le Galaxy S25 Edge devrait être lancé au deuxième trimestre 2025, bien que la date exacte reste floue. Le lancement pourrait avoir lieu dès début avril ou être repoussé à fin juin. De plus, la disponibilité mondiale du modèle reste incertaine, avec des rumeurs évoquant un lancement limité à certains marchés.

Galaxy S25 Edge, des spécifications techniques de pointe

Le Galaxy S25 Edge devrait être équipé d’un système de caméra arrière double composé d’un capteur principal de 200 mégapixels et d’un objectif ultra-large de 12 mégapixels. Il serait également alimenté par un processeur Snapdragon 8 Elite, avec 12 Go de mémoire et une batterie de 3 900 mAh. Ces spécifications techniques en font un concurrent sérieux dans la gamme ultra-haut de gamme de Samsung.

Le prix du Galaxy S25 Edge reste l’une des grandes inconnues. Étant donné qu’il emprunte certaines fonctionnalités et composants du Galaxy S25 Ultra, il pourrait être plus coûteux que les modèles Galaxy S25 et S25+. Cependant, pour concurrencer l’iPhone 17 Air à l’automne, Samsung devra probablement maintenir un prix compétitif.

Un prix encore mystérieux

Le Galaxy S25 Edge de Samsung promet d’être un ajout intéressant à la gamme ultra-haut de gamme de la marque. Avec un design ultra-fin, une batterie respectable et des spécifications techniques de pointe, ce modèle pourrait offrir un compromis parfait entre design et performance. Reste à voir si Samsung parviendra à proposer ce modèle à un prix compétitif pour concurrencer les autres acteurs du marché.