Xiaomi 15 et Xiaomi 15 Ultra : lancement mondial au MWC 2025, prix et fiche technique !

Xiaomi prévoit de lever le voile sur ses nouveaux smartphones phares, le Xiaomi 15 et le Xiaomi 15 Ultra, lors du Mobile World Congress (MWC) 2025 à Barcelone. Ces appareils, initialement présentés en Chine en octobre dernier, font enfin leur entrée sur la scène mondiale avec des caractéristiques impressionnantes et des prix compétitifs.

Le Xiaomi 15 Ultra se positionne comme l’un des smartphones les plus avancés du marché. Équipé d’un écran OLED de 6,36 pouces avec une fréquence de rafraîchissement de 120 Hz et une luminosité maximale de 3 200 nits, il offre une expérience visuelle exceptionnelle. Sous le capot, on retrouve le processeur Snapdragon 8 Elite, garantissant des performances de pointe.

Le Xiaomi 15 Ultra se distingue particulièrement par son système de caméra. Il est doté d’un capteur principal de 200 mégapixels avec un téléobjectif périscopique, d’un capteur de 50 mégapixels avec téléobjectif et stabilisation optique (OIS), et d’un ultra grand-angle de 50 mégapixels. À l’avant, un capteur de 32 mégapixels assure des selfies de haute qualité. Ce dispositif photographique promet de rivaliser avec les meilleurs smartphones du marché, comme le Samsung Galaxy S25 Ultra8.

Le Xiaomi 15 Ultra est alimenté par une batterie de 5 400 mAh, compatible avec la charge rapide filaire de 90W et la charge sans fil de 50W. Cette configuration assure une autonomie prolongée et des temps de recharge réduits, idéal pour une utilisation intensive.

Le Xiaomi 15 Ultra sera disponible en une seule couleur, Chrome, et avec une unique option de stockage de 512 Go. Il est attendu à un prix de 1 499 € en France et dans le reste de l’Europe.

Xiaomi 15 : Performance et polyvalence

Le Xiaomi 15, quant à lui, ne démérite pas. Avec un écran OLED de 6,36 pouces, une fréquence de rafraîchissement de 120 Hz et une luminosité maximale de 3 200 nits, il offre une expérience utilisateur premium. Le processeur Snapdragon 8 Elite assure des performances fluides et efficaces.

Le Xiaomi 15 est équipé d’un triple système de caméra : un capteur principal de 50 mégapixels avec OIS, un ultra grand-angle de 50 mégapixels, et un téléobjectif de 50 mégapixels avec zoom optique 3x et OIS. Ce dispositif permet de capturer des photos et des vidéos de haute qualité dans diverses conditions.

Comme son grand frère, le Xiaomi 15 bénéficie d’une batterie de 5 400 mAh avec charge rapide filaire de 90W et charge sans fil de 50W, garantissant une autonomie durable et des recharges rapides.

Le Xiaomi 15 sera disponible en trois couleurs : vert, noir et blanc, avec une option de stockage de 512 Go. Son prix est fixé à 1 099 € en France et dans le reste de l’Europe.

Avec le Xiaomi 15 et le Xiaomi 15 Ultra, Xiaomi confirme sa position de leader sur le marché des smartphones haut de gamme. Ces nouveaux modèles combinent des performances exceptionnelles, des systèmes de caméra avancés et une autonomie impressionnante. Leur lancement au MWC 2025 marque une nouvelle étape pour Xiaomi, qui continue d’innover et de repousser les limites de la technologie mobile.